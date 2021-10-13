До Дня захисників вінницькі нацгвардійці влаштували акцію військових оркестрів (фото)

Вінницькі нацгвардійці вирішили привітали усіх захисників і захисниць України зі святом

У акції взяли участь сім колективів

У Вінниці нацгвардійці до Дня захисника влаштували акцію військових оркестрів. Дійство пройшло біля Будинку Офіцерів і у ньому взяли участь сім колективів, повідомляє «Суспільне».

Організував акцію обласне управління культури і мистецтв. В такий спосіб, зазначила його очільниця Ольга Дернова – вирішили привітали усіх захисників і захисниць України зі святом.

«Це свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке об'єднує всіх захисників України, прийдешніх, минулих поколінь. Воно спонукає до того щоб об'єднуватися на захист наших національних інтересів щодо охорони та оборони нашої Незалежності», – розповів Сергій Соколовський, начальник Могилів-Подільського прикордонного загону.

Нагадаємо, Національна гвардія України переозброюється. Незабаром замість автоматів Калашникова військові візьмуть у руки сучасні гвинтівки UAR-15, а замість застарілих снайперських гвинтівок Драгунова – UAR-10.

До слова, «Нацкорпус» висуне вимоги до влади на великому Марші Нації 14 жовтня.

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