  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    До Дня захисників вінницькі нацгвардійці влаштували акцію військових оркестрів (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вінницькі нацгвардійці вирішили привітали усіх захисників і захисниць України зі святом - До Дня захисників вінницькі нацгвардійці влаштували акцію військових оркестрів (фото)
    Вінницькі нацгвардійці вирішили привітали усіх захисників і захисниць України зі святом
    фото Суспільне

    У акції взяли участь сім колективів

    У Вінниці нацгвардійці до Дня захисника влаштували акцію військових оркестрів. Дійство пройшло біля Будинку Офіцерів і у ньому взяли участь сім колективів, повідомляє «Суспільне».

    Організував акцію обласне управління культури і мистецтв. В такий спосіб, зазначила його очільниця Ольга Дернова – вирішили привітали усіх захисників і захисниць України зі святом.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    До Дня захисників вінницькі нацгвардійці влаштували акцію військових оркестрів (фото)
    До Дня захисників вінницькі нацгвардійці влаштували акцію військових оркестрів (фото)
    До Дня захисників вінницькі нацгвардійці влаштували акцію військових оркестрів (фото)
    До Дня захисників вінницькі нацгвардійці влаштували акцію військових оркестрів (фото)

    «Це свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке об'єднує всіх захисників України, прийдешніх, минулих поколінь. Воно спонукає до того щоб об'єднуватися на захист наших національних інтересів щодо охорони та оборони нашої Незалежності», – розповів Сергій Соколовський, начальник Могилів-Подільського прикордонного загону.

    Нагадаємо, Національна гвардія України переозброюється. Незабаром замість автоматів Калашникова військові візьмуть у руки сучасні гвинтівки UAR-15, а замість застарілих снайперських гвинтівок Драгунова – UAR-10.

    До слова, «Нацкорпус» висуне вимоги до влади на великому Марші Нації 14 жовтня.

    Також, міністр оборони розповів, коли в Україні запрацює військова місія ЄС.

    Теги: Вінниця військові День захисника України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До Дня захисників вінницькі нацгвардійці влаштували акцію військових оркестрів (фото)