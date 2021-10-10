Помилувані Зеленським ветерани АТО вийшли із в'язниць

Ветеранів звільнили згідно з указом президента України

Помилуваних указом президента України Володимира Зеленського ветеранів бойових дій на Донбасі вже звільнили з в'язниць. Помилували тих військових, які не скоювали тяжких злочинів. Про це повідомила у Facebook голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радниця голови Офісу президента Олена Вербицька.

«Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента України про звільнення учасників бойових дій у повному обсязі! Найближчим часом 31 родина зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратиму», – повідомила вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 військового, засудженого через злочини легкого та середнього ступеня тяжкості. Як повідомляє Офіс президента, ініціаторами помилування виступили Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України та комісія при президентові України у питаннях помилування.

Наразі Комісія у питаннях помилування продовжуватиме спільну роботу з Консультативною радою. До кінця року планується відвідати ще близько сотні місць позбавлення волі.

Але комісія розглядатиме питання про помилування не лише щодо ветеранів бойових дій. Там збираються не чекати прохань про помилування, а самостійно шукати представників вразливих категорій серед засуджених: неповнолітніх, жінок з дітьми, людей з інвалідністю тощо.