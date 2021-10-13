У Києві відкриють пам’ятний хрест на честь захисників України

Пам'ятний хрест створений ще у 2009 році до 100-річчя від дня народження Степана Бандери

У четвер, 14 жовтня, о 10:00 в Києві відбудеться урочисте відкриття пам’ятного хреста на честь захисників України всіх буремних часів боротьби за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Про це повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо.

Захід відбудеться в Куренівському парку культури і відпочинку на проспекті Степана Бандери, 5.

«Пам'ятний хрест має давню історію. Він створений у 2009 році до 100-річчя від дня народження Степана Бандери. Тоді влада не дала дозволу на його встановлення. Хрест зберігався на приватній території за межами Києва до сьогодні, коли стало можливим його встановлення», – зазначили в Держкомтелерадіо.

Відкриття пам’ятника супроводжуватиметься урочистими заходами із залученням реконструкторів подій того часу, почесною вартою зі стягами, відповідним інформаційним й музичним наповненням.

На захід запрошені київський міський голова, голова Подільського району, голова Українського інституту національної пам’яті, очільники громадських організацій та політичних сил.

Пам’ятний хрест стане подарунком Києву від патріотичної громадськості.

Зазначається, що захід проводитиметься з урахуванням карантинних обмежень. За умови зміни рівня епідеміологічної ситуації будуть уведені вимоги до наявності у присутніх сертифікатів вакцинації.

Організатори заходу: громадські організації «Музичний батальйон», «Народний музей України», Організація українських націоналістів, «Правий Сектор», «Київська спілка ветеранів АТО Подільського району», ВО «Свобода», Фундація «Вільні люди».