Зеленський помилував 31 засудженого військового

Тепер зі звільненими від покарання спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами й допомагатиме соціалізуватися

Президент Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 військового, засудженого через злочини легкого та середнього ступеня тяжкості. Як повідомляє Офіс президента, ініціаторами помилування виступили Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України та комісія при президентові України у питаннях помилування

«Беручи до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, строк фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, поведінку до вчинення злочину та після засудження, відшкодування завданих збитків та усунення заподіяної шкоди, думку органів і установ виконання покарань щодо доцільності помилування та інших обставин, відповідно до пункту 27 статті 106 Конституції України Володимир Зеленський підтримав пропозицію комісії та підписав указ про помилування цих засуджених», – ідеться у повідомленні.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. При цьому при визначенні осіб для помилування враховувались їхні заслуги перед державою.

Перед створенням указу представники консультативної ради відвідали близько 40% колоній, а також виправні центри та слідчі ізолятори, де провели зустрічі з понад 200 засудженими військовими.

За словами голови комісії у питаннях помилування Андрія Готи, під час розгляду справ обрали людей, які не вчиняли тяжких злочинів, а президент «особисто ознайомився зі справою кожного військового, якого рекомендували помилувати».

Гота додав, що помилування не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Тепер зі звільненими від покарання спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами й допомагатиме соціалізуватися.

Наразі Комісія у питаннях помилування продовжуватиме спільну роботу з Консультативною радою. До кінця року планується відвідати ще близько сотні місць позбавлення волі.

Але комісія розглядатиме питання про помилування не лише щодо ветеранів бойових дій. Там збираються не чекати прохань про помилування, а самостійно шукати представників вразливих категорій серед засуджених: неповнолітніх, жінок з дітьми, людей з інвалідністю тощо.