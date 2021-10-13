Оприлюднено програму заходів у Києві до Дня захисників і захисниць України

14 жовтня Україна святкує День захисника та захисниці України

У столиці відбудеться показ військової техніки, вшанування пам’яті та мистецькі акції

З нагоди Дня захисників і захисниць України, який відзначається 14 жовтня, у Києві відбудуться меморіальні заходи, національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки, мистецькі акції тощо. Відповідний план заходів затверджено в Київській міській державній адміністрації, повідомляє пресслужба КМДА.

Так, 14 жовтня відбудеться Церемонія покладання квітів до пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні та Меморіального комплексу Героям-киянам, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

14 жовтня відбудеться святкова мистецька акція, присвячена Дню захисників і захисниць України на території Співочого поля у Печерському ландшафтному парку.

14 жовтня у мережі кінотеатрів комунального підприємства «Київкінофільм» відбудеться показ документальних фільмів на відповідну тематику.

З 11 до 24 жовтня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» триватиме виставка з фондів музею «Козацька слава невмируща».

З 12 до 17 жовтня проходитиме національно-патріотичний проєкт «Захисникам рідної землі…», який передбачає участь вихованців Київського міського палацу дітей та юнацтва у Ритуалі вшанування захисників України в Залі пам’яті Меморіального комплексу Міністерства оборони України; участь у квесті «Ми маленькі козачата»; онлайн-вітання вихованців творчих дитячих художніх колективів; виставку творчих робіт вихованців відділу народної творчості.

З 11 до 15 жовтня в читальному залі Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів, присвячених Дню захисників і захисниць України.

З 13 до 17 жовтня триватиме статичний показ сучасних зразків озброєння та техніки сил безпеки і оборони на Михайлівській площі та Володимирському проїзді. У зв'язку з цим буде перекриття руху 11–18 жовтня на низці вулиць.

Нагадаємо, 14 жовтня Україна святкує День захисників і захисниць України та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Верховна Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня.