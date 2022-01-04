В Україну завітають глави МЗС трьох країн

Міністри закордонних справ із Центральної Європи планують спільний візит до Києва

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини планують спільний візит в Україну на запрошення Дмитра Кулеби. Він може відбутися вже у лютому. Про це інформує МЗС України.

Про це мовилося під час телефонної розмови глави МЗС України з новим міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. Співрозмовники також обговорили підготовку Чехії до головування в Європейському Союзі у другій половині 2022 року.

Чеський міністр запевнив Кулебу, що європейська інтеграція України буде при цьому важливим пріоритетом. Також Ліпавський висловив підтримку формату асоційованого тріо України, Грузії та Молдови.

Ян Ліпавський підтвердив, що Чехія залишається партнером України та твердо стоїть на боці українського народу в його боротьбі за захист територіальної цілісності.

Глави української та чеської дипломатій також узгодили позиції країн на тлі агресивних дій Кремля та перед низкою дипломатичних контактів між США, НАТО, ОБСЄ та Росією.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС назвав головні зовнішньополітичні перемоги України у 2021 році.

Читайте також: