Посол ЄС пояснив, чому деталі санкцій проти Росії не розкривають

«Ти не розкриваєш свої карти», – зауважив посол ЄС

Європейський Союз і США готуються до застосування ширших заходів для стримування Росії від подальшої агресії, однак деталі цих заходів не буде оприлюднено. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв’ю виданню «Рубрика».

Посол ЄС зауважив, що грудневе брязкання зброєю з боку Росії «абсолютно неприйнятне», і Європейський Союз, як і ширша західна спільнота та НАТО, стурбовані цим.

«Ви бачите, що триває інтенсивна дипломатична робота, щоби стримати можливу подальшу агресію. І США, і ЄС готується до застосування ширших заходів. Однак деталі цих заходів не буде оприлюднено публічно», – сказав Маасікас.

Він нагадав, що 16 грудня минулого року відбулося засідання Європейської ради, на порядку денному якого була Росія. За словами посла ЄС, те, що переліки заходів не розкриваються, є стандартною логікою дипломатії та зовнішньої політики.

«Ти не розкриваєш свої карти. Але ці питання будуть обговорюватися дипломатичним шляхом і, я думаю, надалі оприлюднюватися. Хто має знати, той знатиме», – запевнив дипломат.

Зазначимо, Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідає Україну 4-6 січня і в рамках візиту поїде на Донбас.

До слова, сенатори США прогнозують швидкі санкції проти «Північного потоку-2».

Раніше у Білому домі повідомили, що під час перемовин із Володимиром Зеленським американський лідер чітко дав зрозуміти, що США разом із союзниками та партнерами дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну.