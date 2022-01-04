Новий світовий тренд – позаблокові держави хочуть зберегти своє право на членство в НАТО

Російської влади не про фейкові вимоги для Заходу треба думати, а про свою політику

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В контексте неадекватности требований России

Пока Кремль на фоне своей агрессивной политики продолжает настаивать на нерасширении НАТО, в мире в сфере безопасности формируется прямо обратный тренд – внеблоковые государства говорят о сохранении права членства в Альянсе.

Финляндия, например, о чем написало издание The Telegraph. Так, президент страны Саули Ниинисте на днях заявил, что не приемлет требования РФ о нерасширении Альянса за счет стран у российских границ.

Также он сказал, что у Финляндии есть пространство для маневра и свобода выбора, включая возможность военных союзов и подачи заявки на вступление в НАТО, если Финляндия захочет.

А оппозиция – так вообще требует вступления Финляндии в НАТО уже сейчас.

Приблизительные настроения в Швеции.

Так что российской власти не о фейковых требованиях у Западу надо думать, а о своей политике.

Джерело: блог Олесі Яхно

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