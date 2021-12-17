Очільник МЗС назвав головні зовнішньополітичні перемоги України у 2021 році

На думку міністра закордонних справ, рік, що минає, позначився для вітизняної дипломатії складними викликами, але і суттєвими досягненнями

Дмитро Кулеба підбив підсумки року для вітчизняної дипломатії

У 2021 році Україні досягла суттєвих успіхів на зовнішньополітичній арені. Про це на своїй Facebook-сторінці написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На думку керівника вітчизняного зовнішньополітичного відомства, упродовж року держава утверджувалася як активний учасник міжнародної політики. Кулеба перерахував 10 головних перемог української дипломатії у 2021 році:

Перша за 30 років Стратегія зовнішньополітичної діяльності, Азійська і Африканська стратегії, стратегія публічної дипломатії та комунікаційна стратегія МЗС. Це конкретні дороговкази, які роблять дипломатичну роботу системною, а значить більш ефективною.

Створення Кримської платформи. Історичний саміт в Києві за участі 46 країн і міжнародних організацій

Візит президента Володимира Зеленського до США і побудова довірливих відносин з новою адміністрацією Джозефа Байдена.

Відкриття нових економічних можливостей для українських компаній, експансія українського експорту. Цьогоріч МЗС і Держпродспоживслужба відкрили або відновили доступ на іноземні ринки для 81 групи українських товарів в 21 країні світу

Посилення українського війська зусиллями дипломатів. Міністр уточнив, що отримання Україною цьогоріч нових видів озброєння відбулося завдяки переговорам із іноземними партнерами.

Створення в Києві регіонального альянсу – Асоційованого тріо з Грузією і Молдовою, а також його визнання з боку ЄС на саміті Східного партнерства.

Дипломатія заради миру: деескалація безпекових загроз навесні і мобілізація партнерів на розробку пакету стримування РФ зараз. Кулеба уточнив, що пакет стримування вже втілюється, Включно з санкціями та новою зброєю для українського війська.

Евакуація з Афганістану та Сектору Газа близько тисячі людей – дві надскладні гуманітарні операції, які довели, що Україна своїх не кидає, а також допомагає партнерам. 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії врятовані з Сектору Гази, майже тисяча – з Афганістану. Звільнення з полону за кордоном загалом 37 українців. 6 моряків з піратського полону. 5 українських родин було повернуто з сирійських таборів для біженців.

Збереження можливостей для подорожей українців Європою. Включення України в зелений список ЄС влітку.

Повернення до України Конституції Пилипа Орлика, забезпечення рішення про повернення Скіфського золота і внесення орнаменту Орьнек до списку ЮНЕСКО.

Дмитро Кулеба підсумував, що значна кількість із вищеперерахованих досягнень відбулася попри те, що і в Україні і за кордоном багато хто вважав їх неможливими.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба має намір обговорити із помічницею державного секретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід результати її візиту до Москви.

Читайт також: