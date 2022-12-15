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Суд конфіскував все майно Януковича на користь України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд конфіскував все майно Януковича на користь України
Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв Росії у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України
фото з відкритих джерел

Серед конфіскованого: резиденція Межигір'я, комплекс у Сухолуччі та квартира на Оболонській набережній

Вищий антикорупційний суд повідомив про стягнення на користь держави майна президента-втікача Віктора Януковича і наближених до нього осіб. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

У Януковича конфісковано:

  • Межигір'я;
  • готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі;
  • квартиру на Оболонській набережній;
  • паркомісця;
  • 31 млн грн та $84 900 на банківських рахунках;
  • 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Танталіт» та «Будинок Лісника»;
  • 537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та гармата 19 століття).

Зазначається, що більшість активів вдалося конфіскувати завдяки роботі детективів НАБУ в рамках кримінального провадження у Межигір’ї. Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв Росії у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України та агресивної війни.

Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж п'яти днів з дня оголошення рішення.

Нагадаємо, уряд України 2 вересня ухвалив розпорядження, яке дозволить стягнути на користь держави майно та активи колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка. Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський затвердив блокування активів українських ексчиновників та бізнесменів. 

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Теги: Віктор Янукович суд книги арешт Межигір’я президент будинок майно

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