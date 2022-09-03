Уряд зробив крок до стягнення активів «жандарма Януковича»

Після Революції Гідності Віктор Янукович та Віталій Захарченко втекли до Росії

Питання щодо застосування санкції до Захарченкана буде винесено на розгляд РНБО

Кабінет міністрів України 2 вересня ухвалив розпорядження, яке дозволить стягнути на користь держави майно та активи колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Документом пропонується винести на розгляд РНБО питання щодо застосування санкції до Захарченка у вигляді блокування активів згідно зі змінами до Закону України «Про санкції», які вступили в дію 24 травня 2022 року.

Санкції стосовно Захарченко, зокрема у вигляді блокування активів, тимчасового обмеження права користуватися та розпоряджатися належним йому майном, були ухвалені рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року.

Проте, зміни до санкційного законодавства, що набули чинності у травні 2022 року, містять більш потужні та ефективні інструменти застосування санкцій. Зокрема, застосування блокування активів у новій редакції Закону України «Про санкції» дає можливість Міністерству юстиції звернутися до Вищого антикорупційного суду з поданням щодо стягнення активів. Також блокування активів може поширюватись не лише на підсанкційну особу, але й на людей, що пов’язані з нею.

Віталій Захарченко обіймав посаду глави МВД з 7 листопада 2011 року до 21 лютого 2014 р.. Є підозрюваним у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану. Відставка Захарченка з поста міністра внутрішніх справ та розслідування його діяльності були одними з головних вимог Євромайдану та опозиційних політичних партій. З 26 лютого 2014 року Захарченко перебуває розшуку СБУ. Переховується від правосуддя в Росії.

Нагадаємо, на засіданні 2 вересня Кабінет міністрів України запропонував РНБО розглянути застосування санкцій проти російської державної корпорації «Росатом» та пов’язаних з нею більш ніж 700 юридичних (близько 350) та фізичних (також 350) осіб.

Іншим рішенням санкції пропонується ввести проти 82 фізичних та 52 юридичних осіб, причетних до незаконного поширення освітніх стандартів Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. У переліку – вищі навчальні заклади рф та їх керівники.

Також уряд запропонував РНБО розглянути застосування санкцій проти 132 фізичних та 172 юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь, що сприяли широкомасштабній збройній агресії РФ проти України, беруть участь в організації «схем» обходу санкцій, застосованих США та ЄС, створюють загрози національним інтересам і національній безпеці України.