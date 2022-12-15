День працівників суду. Зеленський оригінально привітав одіозного суддю Вовка

Парламентська газета випустила додатковий номер, щоб пришвидшити ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Сьогодні, 15 грудня, у День працівників суду набрав чинності Закон України «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду». Це стало можливим завдяки деяким «хитрощам», повідомляє «Главком».

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Нагадаємо, що 13 грудня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав цей закон. Чинності він мав набрати з наступного дня після його опублікування у парламентській газеті «Голос України».

14 грудня вийшов черговий номер «Голосу України» (№253) без публікації закону про ліквідацію столичного суду. Це означало, що скандальний суд іще мав функціонувати, щонайменше, до п’ятниці, 16 грудня.

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Однак 14 грудня було надруковано ще один номер газети «Голос України» (№254) із доленосним законом про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Таким чином, вдалося пришвидшити «смерть» одного з найодіозніших судів України.

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Тому ближче до вечора середи на сайті окружного адмінсуду з’явилося повідомлення, що з 15 грудня 2022 року суд «припиняє прийом процесуальних документів по справах, які перебували у його провадженні».

Як відомо, каталізатором, що призвів до нинішніх радикальних рішень президента і парламентарів, стали так звані «плівки Вовка». У липні 2019 року вони потрапили у публічний доступ після обшуків Національного антикорупційного бюро. На них людина, чий голос схожий на голос голови суду Павла Вовка, обговорює з іншими співрозмовниками вплив на суди та на органи влади, а також те, як «захопити» та «втримати» владу.

На частині записів чоловік, схожий за голосом на Вовка, хизується, що домовився про непритягнення до дисциплінарної відповідальності деяких суддів ОАСК, які виносили рішення про заборону мітингів на Майдані у 2013 році та інші рішення проти учасників Революції гідності. Зокрема, йдеться про Богдана Саніна та Євгенія Аблова.

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Згодом детективи Національного антикорупційного бюро знову провели обшуки в Окружному адміністративному суді Києва та заявили про вручення підозри голові суду Павлу Вовку, його заступнику Євгенію Аблову та ще п’ятьом суддям. Їх підозрюють у створенні в суді «злочинної організації з метою захоплення державної влади».

Окружний адміністративний суд Києва було створено 16 листопада 2004 року на підставі указу президента «Про утворення місцевих адміністративних судів, затвердження їх мережі». Розпочав свою роботу столичний адмінсуд з 1 січня 2005 року. Він розглядав: оскарження актів Кабміну, міністерств, Нацбанку та інших органів центральної влади; оскарження рішень Антимонопольного комітету чи позови цього комітету до інших юридичних осіб; справи про державну допомогу суб’єктам господарювання; справи проти українських дипломатичних представництв або дипломатів; справи проти органів, які здійснюють дисциплінарне провадження проти прокурорів; справи про ліквідацію чи заборону політичних партій.

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