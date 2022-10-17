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«Величезний прогрес». Соратник Зеленського розказав, як змінилася позиція Парижа й Берліна

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Величезний прогрес». Соратник Зеленського розказав, як змінилася позиція Парижа й Берліна
Макрон і Шольц змінили риторику щодо війни в Україні
фото з відкритих джерел

«Спочатку вони відмовлялися постачати нам зброю, обіцяли п’ять тисяч шоломів…»

Німеччина та Франція зараз надають набагато більше допомоги Україні, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії. Якщо порівняти заяви Шольца і Макрона в лютому і нині, то можна побачити величезний прогрес. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва «слуга народу» Олександр Мережко.

«Це більше стосується Німеччини: спочатку вони відмовлялися постачати нам зброю, натомість обіцяли п’ять тисяч шоломів або воєнний шпиталь – і все. Але ми всією державою наполегливо працювали і досягли необхідного результату», – сказав нардеп.

На думку соратника Зеленського, перед Україною ще чимало викликів на міжнародній арені, зокрема, слід працювати з Угорщиною.

«У кожній країні є наші друзі та союзники, і наше завдання – переконати їх, аби вони нам допомогли переконати інших. І від думки провідних країн залежить, як будуть голосувати інші країни, які є членами НАТО», – пояснив Олександр Мережко.

Нагадаємо, Емманюель Макрон заявив, що Франція створила фонд у розмірі 100 млн євро (98 мільйонів доларів США) для прямої купівлі Україною зброї та інших матеріальних засобів, необхідних для війни проти вторгнення Росії. 

Тим часом, Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Передача озброєння Україні відбуватиметься у співпраці з Данією та Норвегією.

Після масованої ракетної атаки Росії по містах України 10 жовтня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Україні «найближчими днями» поставлять першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Додамо, що Німеччина раніше анонсувала постачання військової форми та іншого спорядження для України. У комплект військової допомоги входять 100 командних наметів з опаленням та комплексний сухий пайок.

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Теги: президент озброєння Німеччина міністр Франція

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