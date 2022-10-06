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Нобелівський тиждень. Французька письменниця отримали премію у галузі літератури

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нобелівський тиждень. Французька письменниця отримали премію у галузі літератури
Анні Ерно 82-річна французька письменниця, професорка літератури
фото: Getty Images

Енні Ерно називає письменництво «політичним актом, який відкриває очі на соціальну нерівність»

Нобелівський комітет сьогодні, 6 жовтня, оголосив лауреатку Нобелівської премії з літератури. Нею стала французька письменниця Анні Ерно, повідомляється на офіційному сайті фонду.

Премію присудили із формулюванням «за мужність і гостроту, з якою вона розкриває коріння, відчуження та колективні обмеження особистої пам’яті».

Анні Ерно – 82-річна французька письменниця, професорка літератури. Народилася 1 вересня 1940 року у Франції. Лауреатка низки літературних премій, зокрема, премії Ренодо (1984) і Премії французької мови (2008).

Письменниця народилася й провела дитинство та юність у Нормандії, де її батьки були власниками продуктової крамниці та невеликого кафе. Батько й мати Анні походили із селян, але почали працювати на заводі, потім перейшли у торгівлю. Про цей їхній шлях вона оповідає у своїх відвертих спогадах у творах “Майдан” (премія Ренодо, 1984) та «Жінка».

Анні Ерно навчалася в університеті Руана, а потім у Бордо. Після навчання вона здобула диплом вчителя літератури. У 1971 році стала доцентом кафедри сучасної літератури. Деякий час працювала над незавершеним дипломним проектом про французького письменника Маріво.

На початку 1970-х років викладала у ліцеї Бонневілля, в Колеж д'Евір в Аннесі-ле-В'є, а потім у Понтуазі. Пізніше вчилася заочно у Національному центрі дистанційної освіти.

Нагадаємо, троє науковців отримали Нобелівську премію у галузі хімії. Також оголошено лауреата Нобелівської премії з фізіології та медицини.

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Теги: навчання Нобелівська премія батьки премія

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