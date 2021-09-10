Верховна Рада заборонила сексизм та дискримінацію у рекламі

Законом посилено відповідальність за порушення законодавства про рекламу

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№3427). За відповідне рішення проголосували 307 народних депутатів.

Так, закон забороняє розміщувати в рекламі твердження та/або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

Окрім цього, забороняється розміщувати у рекламі твердження та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує принизливе та зневажливе ставлення; принижувати гідність людини за ознакою статі, демонструвати насильство за ознакою статі, використовувати зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Водночас посилено відповідальність за порушення законодавства про рекламу, посилено захист прав споживачів реклами.

До слова, «95 квартал» рекламує свої концерти на кремлівському телеканалі.