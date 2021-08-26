Facebook створить комісію з інформаційної політики в період виборів

Facebook офіційно оголосить про створення комісії восени в ході підготовки до проміжних виборів 2022 року

Компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, сформує власну консультативну комісію для визначення інформаційної політики під час виборів. Про це повідомила газета The New York Times.

Видання зазначає, що керівництво компанії звернулося до академіків і політологів з пропозицією створити орган, уповноважений приймати рішення щодо регулювання діяльності соцмережі в період виборів в тій чи іншій країні.

Комісія, зокрема, зможе формувати позицію щодо передвиборної реклами, а також дезінформації.

За інформацією газети, Facebook офіційно оголосить про створення комісії восени в ході підготовки до проміжних виборів 2022 року.

Таким чином компанія і її засновник Марк Цукерберг хочуть уникнути критики, що обрушилася на них після загальних виборів в США 3 листопада.

З 27 жовтня минулого року компанія ввела заборону на розміщення в Facebook і Instagram реклами політичного характеру з метою боротьби з поширенням дезінформації і спробами побічно вплинути на настрої електорату перед загальними виборами в США. Компанія зняла це обмеження тільки на початку березня.

Як повідомляв «Главком», Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 3400 грн волонтера громадської організації «Мрія хмельничан», який допустив порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації.