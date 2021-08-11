- Королі Фейсбуку. Скільки грошей на лайки витрачають Медведчук, Гройсман та Яценюк

Витрати політиків на рекламу в соцмережах у 2021 році зросли на третину

Найбільше на рекламу у соцмережі витрачають представники «За майбутнє», а також структури Медведчука

Всього за два роки реклама в інтернеті загалом та в соцмережах зокрема стала для політиків одним з основних способів комунікації. Підтвердженням цьому є суттєвий ріст витрат політиків на рекламу в соцмережі Facebook.

Середньомісячні витрати на поширення рекламних дописів зросли з $141 тис. у першому півріччі 2020 року до $205 тис. за той же період 2021 року.

Загальна сума витрат на політичні рекламні дописи в Facebook у січні-червні 2021 року сягнули $1,2 млн, тоді як за аналогічний період 2020 року заледве $850 тис. Про це свідчить аналіз руху «Чесно» на основі даних бібліотеки Facebook-реклами.

У травні та червні розрив між витратами 2020 і 2021 років зменшився, що очевидно, пов'язано з тим, що якраз в цей період минулого року окремі політики розпочали свої рекламні кампанії націлені на місцеві вибори.

У липні-серпні 2020 року середньомісячні витрати по мірі активізації все більшої кількості політиків та партій суттєво зросли й досягли свого піку у жовтні ($3,7 млн). Втім, у міжвиборчий період витрати за перші 6 місяців 2021 року на 29% перевищують витрати 2020 року за аналогічний період.

Таку тенденцію можна пояснити виборами до парламенту по 87-му та 50-му округах які відбувалися у березні цього року. Втім, суттєві витрати на соцмережі пов'язані з цими виборами були лише у Олександра Шевченка ($40 тис.) і ними точно не можна пояснити загальну тенденцію. Тим більше, що в минулому році, також у березні, відбувалися довибори до парламенту по окрузі в Харкові.

Не пояснює зростання витрат і середня сума витрат з однієї сторінки: у першому півріччі 2020 року цей показник становив $265, а у 2021 році всього на $1 більше. Втім значно зросла кількість активних сторінок: якщо у перші 6 місяців 2020 року рекламні дописи розміщували в середньому 531 сторінка/місяць, то в 2021 році середньомісячна кількість активних сторінок зросла до 761 (+ 30%).

Найбільше коштів витрачають індивідуальні сторінки політиків. В залежності від місяця на сторінки політиків припадає частка від 26% до 36% в загальній структурі витрат на політичну рекламу в Facebook (в середньому 31%).

В середньому 23% витрат припадає на сторінки, які неможливо чітко ідентифікувати, втім вони активно просувають контент «за» та/чи «проти» політиків та партій. Серед найактивніших у 2021 році – сторінки «Монітор», політичні коментатори «Руслан Бизяев» та «Михаил Чаплыга», «Система», тощо.

А от видатки з партійних сторінок становлять в середньому 18%. Така порівняно низька частка витрат з партійних сторінок є проблемою, з точки зору контролю, адже лише політичні партії публічно звітують про походження коштів та про витрати.

Найактивніші у 2021 році

Хоча б один рекламний допис у першому півріччі 2020 року розміщувало понад 1,5 тисячі сторінок. Втім, майже третина від загальної суми витрат припадає на 20 найактивніших сторінок. У ТОПі домінують представники партії «За майбутнє», а також медіа Віктора Медведчука.

Перше місце за витратами займає сторінка Олександра Шевченка, який навесні балотувався до Верховної Ради на 87-му окрузі. У 2021-му він витратив $49,2 тис. Загалом від червня 2019-го року його сторінка вклала у рекламу майже $130 тис. Сторінка була особливо активною напередодні виборів та впродовж місяця після них під час епопеї з підрахунком голосів та встановленням результатів виборів.

Олександр Шевченко найчастіше просував власні ефіри на телеканалах та будівництво автодоріг та іншої інфраструктури фірмою ПБС (фірма виграє тендери на мільярди гривень й формально Шевченко нею не володіє).

Раніше «Чесно» писав про те, що більшість витрат на соцмережі пройшли повз виборчий фонд Олександра Шевченка, а також направили звернення щодо цього до ОВК. У червні Нацполіція відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Найімовірніше це перший випадок відкриття провадження по першій частині статті 159-1 Кримінального кодексу, а також перше у українській практиці провадження пов'язане з витратами на соцмережі поза виборчим фондом.

На другому місці за витраченими коштами на рекламу у Facebook — головна сторінка партії «Слуга народу», яка вклала понад $47 тис. Якщо минулі роки акцент на рекламі в Facebook робили лише під час виборів, то у 2021 році сторінка активна й поза виборами. Загалом, основну сторінку «Слуги народу» можна назвати чи не найактивнішою в цьому році. Зі сторінку щодня публікується по кілька рекламних дописів на найрізноманітніші теми – від звітування про будівництво локальних інфраструктурних об’єктів чи озеленення території однієї зі шкіл до питань законотворчої діяльності та міжнародної політики. Окрему увагу присвячують тому, що позиціонується як ініціативи президента Зеленського – «Велике будівництву», «Здорова країна», тощо.

На третьому місці опинилася сторінка Арсенія Яценюка, який вклав лише у 2021-му у рекламу $40 тис. Політик рекламує дописи із різними привітаннями, уривками ефірів, або ж закликами ставити лайки і часом платить до трьох тисяч доларів за один пост.

Четверте-п'яте місця за сторінками «Політична партія «За майбутнє» та «Жіночий рух «За Майбутнє». Разом вони вклали у рекламу $57,9 тис. До двадцятки також потрапили дві персональні сторінки політиків з цієї партії — Ігоря Палиці та Ірини Суслової. Враховуючи сторінку Олександра Шевченка партійні сторінки та сторінки представників «За майбутнє» займають одразу чверть місць у ТОП-20 й сукупно витратили на рекламу в Facebook $134 тис. доларів (3,7 млн грн).

Наступну сходинку займає новостворена сторінка «Перший незалежний». Телеканал лише за п’ять місяців існування вклав у рекламу Facebook $16,9 тис. доларів і потрапив у десятку сторінок з найбільшими витратами.

До ТОП-20 також потрапили сторінки «112.ua» і «Newsone TV». Загалом телеканали, що пов'язані з Віктором Медведчуком, за перші шість місяців 2021 року витратили на рекламу понад $46 тис.

Серед інших медіа, що опинилися у лідерах за витратами, — сторінка RegioNews.ua (9 місце), Obozrevatel (16 місце), KOF (20 місце).

RegioNews.ua позиціонує себе як всеукраїнське інформаційне агентство, однак серед рекламних постів переважає просування політиків, зокрема Михайла Добкіна. Також є дописи проти Ігоря Терехова.

Obozrevatel активно рекламує дописи про «Укрзалізницю», часом трапляються пости про політиків.

Стабільно вкладається у Facebook Володимир Гройсман (12 місце). За перші півроку він витратив $12,3 тис. Його контент чимось подібний до Арсенія Яценюка — за все хороше проти всього поганого.

Подібна реклама і у народного депутата Антона Яценка.

Із двадцятки лідерів, порівняно із 2020-м, «випали» сторінки партій «Наш край», «Демократична сокира», «Партії Шарія», «Пропозиції» та «Перемога Пальчевського» (остання взагалі припинила рекламуватися, але продовжує оновлюватися), політикині Ірини Верещук, медіа «Шустер Online».

Загальні витрати партій

З партійних сторінок витрати на рекламні дописи порівняно невеликі – на них припадає лише близько 16% від загальної суми коштів витрачених на політичну рекламу в Facebook ($198 тис.). Лише 20 партій у 2021 році витратили зі своїх офіційних сторінок більше $500, а понад дві третини витрат з партійних сторінок припадає на сторінки «Слуги народу» та партії «За майбутнє».

Втім, загальна сума витрат афілійованих з партіями сторінок сягає $650 тис. Більше половини ($335 тис.) витрачається зі сторінок партійних лідерів та інших представників партій.

Лідером за витратами у 2021 році є партія «За майбутнє» та сторінки її представників. Сукупно за шість місяців вони витратили понад $160 тис. Лідерську позицію партії забезпечила і загальна активність партійних сторінок і кампанія Олександра Шевченка на 87-му окрузі.

Дещо відстає «Слуга народу», сукупні витрати якої на рекламу в соцмережах становлять $148 тис. Левова частка витрат у «Слуги народу» припадає на основну партійну сторінку, а також на дві сторінки які просувають депутатку харківської міської ради Аліну Мустафаєву яка за шість місяців витратила на рекламу більше $20 тис. (зі сторінок «Dmytro Nikonov» та «Аліна Мустафаєва»). Активність Мустафаєвої пов’язана з виборами харківського міського голови в яких, очевидно, планує взяти участь і депутатка яка будує свою кампанію на опонуванні в.о. міського голови Ігорю Терехову.

Третю сходинку за витратами посідає ОПЗЖ – $92 тис. При цьому, в попередні роки партія не робила ставки на соцмережі. Зростання витрат сторінок, які так чи інакше просувають ОПЗЖ, пов'язане із рекламою телеканалів, які наближені до партії (зокрема сторінки «Перший незалежний», 112 канал, Newsone та Телеканал Zik).





Серед представників ОПЗЖ найбільші витрати у Геннадія Гуфмана та Олександра Качного.

За ОПЗЖ слідує ЄС із витратами в $37 тис. Значна частина цих витрат — сторінка самого Петра Порошенка, з якої витратили понад $13 тис.

Колишній регіонал Борис Колесников просуває у Facebook свою нову партію «Україна — наш дім». У 2021-му році вже витратив на рекламу $7,7 тис.



Проросійські та антизахідні мотиви

Наприкінці 2020 і в 2021 році в Facebook активізувалися сторінки, які просувають проросійські і антизахідні теми — лише за перші пів року вони вклали у рекламу близько $40 тис.

Це сторінки різноманітних політологів та політтехнологів, а також ті, які позиціонують себе як медіа чи пабліки. Поєднує ці сторінки три ключові речі:

піарять одне одного, кличучи до себе на ефіри

критичні до влади й Заходу

авторами є ТОП-спікери каналів Віктора Медведчука й видань Politeka та znaj.ua, які останні місяці системно працюють на користь ОПЗЖ та Медведчука.

Значна частина цих спікерів фігурує у дослідженні «Проросійська та антизахідна конспірологія в інформаційній війні», підготовленому Інститутом масової інформації (ІМІ) та Детектором медіа.

Найбільше коштів на просування реклами в Facebook витрачає експерт-міжнародник Руслан Бізяєв – $6,9 тис. Він рекламує власні ефіри з YouTube, де на каналі має майже 25 тис. підписників. Серед гостей ефірів: Сніжана Євгорова, Руслан Бортнік, Андрій Золотарьов, Андрій Пелюховський.

Бортнік, у свою чергу, вклав $1,3 тис. Михайло Чаплига витратив $6,2 тис. і до нього часто на ефіри ходить Олексій Кущ, який сам витратив більше $1 тис.



Сніжана Єгорова вклала у Facebook ще понад $2,5 тис., вона у свої ефіри кличе того ж Чаплигу, Олену Лукаш, Олену Бондаренко, Іллю Киву.

Подібного типу контент з тими ж спікерами поширювали сторінки «Знай 24», «А как на самом деле?», «Все гарно в Україні», «Суть событий».

Ще один блогер, який просуває антизахідний контент, — Дмитро Василець. У вересні 2017 року суд визнав Васильця винним у сприянні терористичній організації і засудив до дев’яти років позбавлення волі, потім його відпустили під домашній арешт. Василець зараз очолює партію «Держава».

Загалом персональні сторінки та інші пабліки, які просували проросійські та антизахідні ідеї, вклали у рекламу від січня до червня понад $48 тис. Разом з медіа Віктора Медведчука вони становлять відчутну частку рекламного контенту в Facebook (8-9%).

Півонії Тернополя та битва сторінок у Харкові

У 2021-му фіксується нетипова активність тернопільських політиків у соціальних мережах.

Тисячі доларів вкладають представники осередку політичної партії «За Майбутнє» на Тернопільщині.

Іван Чайківський, який у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 165 округу (Тернопільська область) як самовисуванець та член Аграрної партії України, а нині є членом партії «За майбутнє», витратив на рекламу $5 тис.

Водночас перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук, теж із «За майбутнє», цього року вже встиг витратити понад $5 тис. на рекламу. У рекламних постах він вітає з днем міста різні населені пункти області, або, наприклад, прославляє півонії.

Представник «Свободи» на Тернопільщині Михайло Головко, який нині очолює Тернопільську обласну раду, вклав у Facebook $4,5 тис. (понад 120 тис. грн).

Згідно із декларацією за 2020 рік, зарплата Головка протягом року склала 95 тис. грн, тобто на рекламу у соцмережах політик витрачає більше, ніж заробляє. Щоправда, минулого року він мав збереження у банку — 840 тис. грн та продав автомобіль за 350 тис.

У своїй рекламі Головко розповідає про роботу обласної ради, робочі поїздки, але також не пропускає можливості позбирати лайки.

Оскільки цієї осені у Харкові заплановані вибори міського голови, політична боротьба вже давно активно ведеться у соціальних мережах. Так, принаймні чотири сторінки протягом шести місяців 2021-го року витратили понад $5 тис. на рекламу проти Ігоря Терехова, який нині виконує обов'язки мера Харкова і буде балотуватися на посаду у жовтні.

Сторінка «Первая столица» публікує негативні дописи про Добкіна, натомість позитивні про Терехова. За перше півріччя – $4,1 тис.

$500 уже витратила сторінка «Харьков против Добкина».

Водночас сторінка «Харків – це Україна» у травні почала публікувати дописи на його користь і вже витратила понад $800 .

Харківське протистояння у Facebook не лише між Тереховим і Добкіним, у цій історії ще є «Слуга народу».

У двадцятці сторінок з найбільшими витратами є сторінка помічника-консультанта народного депутата від «Слуги народу» Олександра Куницького Дмитра Ніконова. Тривалий час він публікував дописи на користь депутатки Харківської міської ради Аліни Мустафаєвої. Від початку травня сторінка Ніконова не активна. За перші п'ять місяців 2021 він вклав у рекламу $12 тис. У більшості відеороликів Ніконова йшлося про протистояння Терехова та Мустафаєвої у міськраді. Сторінка самої Мустафаєвої витратила вже понад $8,7 тис.

До виборів ще кілька місяців, хто з місцевих політиків точно спробує себе у передвиборчій боротьбі — невідомо. З огляду на попередні виборчі кампанії, учасниками перегонів, до прикладу, окрім Терехова, Добкіна, Мустафаєвої можуть стати відомий бізнесмен Тарас Сітенко, колишня очільниця Харківської ОДА Юлія Світлична, Микита Соловйов від «ДемСокири» та колишній нардеп Євгеній Мураєв.

Нагадаємо, у березні 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України № 540–IV, де зазначено, що політичні партії мають подати звіти за 2020 рік не пізніше як на 40 день після закінчення заходів для запобігання поширенню Covid-19. Оскільки карантинні обмеження досі тривають, значна частина політичних партій не прозвітувала за 2020-й рік.

У Верховній Раді ще з лютого 2021-го припадає пилом законопроєкт про відновлення звітування партій.

Комітет з питань правової політики в черговий раз переніс розгляд законопроєкту № 5253-1 щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій, який у тому числі міг повернути звітування партій. До цього питання ВР повернеться не раніше вересня.

Ігор Фещенко, Наталія Патрікєєва, для «Главкома»