Світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві (відео)

Ролик знімали в Київському політехнічному інституті та Українському домі

Представники відомого алкогольного напою запустили нову рекламну кампанію, яку частково знімали в Києві. За зйомки відповідала продакшн студія Radioaktive Film, цю інформацію вони підтвердили медіа Barout.

Для зйомок бренд залучив режисера Алана Масферрера, раніше він працював над кампаніями для BMW і Moncler.

Ролик знімали в Київському політехнічному інституті та Українському домі.

«Кадри з кульками на відео знімали вживу, а не додавали на графіку. Щоб вони вибухали на відео, на знімальному майданчику в кульки цілилися снайпери», – розповіли в Radioaktive Film.

У липні вийшов ролик китайської компанії OnePlus, знятий в Музеї історії України у Другій світовій війні в Києві і реклама Adidas, знята на Львівській площі.

Нагадаємо, відомий французький репер OrelSan знімав у Києві свій новий кліп.

У серпні минулого року у столиці відбувалися зйомки художнього фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix.