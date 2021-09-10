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    Світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві (відео)

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    Бренд джина Bombay Sapphire запустив нову рекламну кампанію - Світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві (відео)
    Бренд джина Bombay Sapphire запустив нову рекламну кампанію
    Фото: barout.media

    Ролик знімали в Київському політехнічному інституті та Українському домі

    Представники відомого алкогольного напою запустили нову рекламну кампанію, яку частково знімали в Києві. За зйомки відповідала продакшн студія Radioaktive Film, цю інформацію вони підтвердили медіа Barout.

    Для зйомок бренд залучив режисера Алана Масферрера, раніше він працював над кампаніями для BMW і Moncler.

    Ролик знімали в Київському політехнічному інституті та Українському домі.

    «Кадри з кульками на відео знімали вживу, а не додавали на графіку. Щоб вони вибухали на відео, на знімальному майданчику в кульки цілилися снайпери», – розповіли в Radioaktive Film.

    У липні вийшов ролик китайської компанії OnePlus, знятий в Музеї історії України у Другій світовій війні в Києві і реклама Adidas, знята на Львівській площі.

    Нагадаємо, відомий французький репер OrelSan знімав у Києві свій новий кліп.

    У серпні минулого року у столиці відбувалися зйомки художнього фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix.

    Теги: телебачення Київ музеї реклама
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    Світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві (відео)