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Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
Татарстан має довгу історію національно-визвольних рухів
фото: Вікіпедія

Український парламент має визнати незалежність Республіки Татарстан та встановити з нею дипломатичні відносини, вважають нардепи

Депутати Верховної Ради фракції «Слуга народу» Олег Дунда, Віталій Безгін, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу та фракції «Голос» Юлія Клименко, члени міжфракційного депутатського об'єднання (МДО) «За деколонізацію та демонтаж російської імперії» зареєстрували проєкт постанови про визнання державного суверенітету та незалежності Республіки Татарстан.

Депутати посилаються на те, що згідно з прийнятими раніше нормативними актами Татарстан є самостійною державою:

  1. 24 жовтня 1991 року Верховною Радою Татарської РСР було прийнято постанову про Акт державної незалежності Республіки Татарстан.
  2. 21 березня 1992 року відбувся референдум про незалежність Республіки Татарстан, у якому взяли участь 81,7% громадян Татарстану. Як результат, 61,4% брали участь у голосуванні при майже 82% явці погодилися з формулюванням, що «Республіка Татарстан є суб'єктом міжнародного права, суверенною державою, яка має право встановлювати відносини з Російською Федерацією та іншими республіками та державами на основі рівноправних договорів».
  3. 30 листопада 1992 року Верховна Рада Республіки Татарстан на основі волевиявлення народу прийняла Конституцію Республіки Татарстан, яка проголошувала суверенну республіку. 
    Члени МДО «За деколонізацію та демонтаж російської імперії» та автори проєкту постанови вважають, що український парламент має визнати незалежність Республіки Татарстан, а президент та Кабінет міністрів встановити з нею дипломатичні відносини.

Автори проєкту постанови зазначають, що Верховна Рада також має закликати держави-члени ООН визнати незалежність Татарстану слідом за Україною.

«Поневолені народи Росії мають право на суверенітет та незалежність. Тим більше Татарстан, який має довгу історію національно-визвольних рухів. На черзі Башкортостан, Калмикія, Істрія, Бурятія, Якутія», – вважає співавтор проекту ухвали Олег Дунда.

Тим часом рашисти уже почали істерити через ініціативу депутатів Верховної Ради. Мовляв, українці прагнуть «расшатывать национальное единство» країни-терористки Росії. І за звичкою заявляють: за такі прагнення всіх українців треба знищити. Однак за 260 днів війни українці до таких заяв рашистів звикли і на істерики пропагандистів не реагують.  

Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти)  фото 1
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти)  фото 2
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти)  фото 3

Як відомо, 7 жовтня у Верховній Раді було зареєстровано міжфракційне депутатське об'єднання «За деколонізацію та демонтаж російської імперії». Співголовами стали нардепи Олег Дунда та Юлія Клименко. Метою створення МДО є об'єднання та координування спільних зусиль народних депутатів України у сприянні визнанню права на самовизначення народів Російської Федерації та підтримку їх національно-визвольних рухів.

18 жовтня Верховна рада України ухвалила постанову про визнання Чеченської республіки Ічкерія тимчасово окупованою Росією територією. 

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Теги: суверенітет українці рашисти референдум президент незалежність парламент

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