Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мріяла про вільну Україну та Ічкерію: минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мріяла про вільну Україну та Ічкерію: минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої
Аміна Окуєва сповідувала мусульманство і завжди носила хіджаб
фото з відкритих джерел

У Києві на Окуєву було здійснено два замахи

Минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої. Відомої української громадської активістки, лікарки та військовослужбовці не стало 30 жовтня 2017 року – на залізничному переїзді біля селища Глеваха під Києвом, диверсанти з автомата розстріляли авто, у якому їхала вона та її чоловік Адам Осмаєв.

Аміна Окуєва (Наталя Никифорова) народилася 1983 року в Одесі, пізніше жила в Москві і Грозному, у 2003 повернулася в Україну. Закінчила Одеський медичний університет за спеціальністю «хірургія».

Зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим, який переховувався в Україні від переслідувань з боку російських спецслужб та кадировців, активно обстоювала ідею визволення Ічкерії від окупації та відновлення державної незалежності цієї країни. Брала участь в житті чеченської діаспори.

5 фото
На весь екран

Під час Революції Гідності Окуєва вступила до «Самоборони», де була лікарем 8-ї Афганської сотні. Від самого початку російської агресії Аміна перебувала в зоні АТО разом зі своїм чоловіком. Вона захищала східні кордони України, служила у батальйоні «Київ-2» та долучилася до створення чеченського добробату імені Джохара Дудаєва. Жінка брала участь в обороні Дебальцевого, виконуючи бойові завдання поблизу Чорнухиного на Луганщині. В останні місяці військової служби була снайперкою. На Донбасі Окуєва провела майже 3 роки. Однак, наприкінці 2016 звільнилася та приїхала у Київ.

Цікаво, що Аміна Окуєва сповідувала мусульманство і завжди носила хіджаб: і на фронті, і в повсякденному житті.

У Києві на Окуєву було здійснено два замахи: перший 1 червня 2017 року. Тоді нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Осмаєва, після чого Окуєва вистрілила у відповідь. Після замаху Окуєвій та Осмаєву надали державну охорону, однак згодом вони від неї відмовились. Другий замах, 30 жовтня 2017 року, для Аміни Окуєвої виявився фатальним.

Нагадаємо, чоловік убитої учасниці АТО Аміни Окуєвої Адам Осмаєв отримав громадянство України.

12 січня 2020 року прокуратура Київської області заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Також повідомлялося, що на рахунку злочинців ще два замовних вбивства.

Узимку 2021 року прокуратура Київської області направила до суду звинувачувальний акт в кримінальному провадженні проти організатора і шести учасників злочинної організації, що займалися здійсненням замовних вбивств. Зокрема, мова йде і про вбивство пресофіцерки добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

Раніше стало відомо, що підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін був звільнений під домашній арешт, оскільки термін його перебування під вартою перевищив гранично допустимий.

Читайте також:
Теги: жінка університет чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аміна Окуєва
Аміна Окуєва вела свою війну, яка для неї була справою життя та смерті
1 листопада, 2017, 10:17
Аміна Окуєва
Аміна Окуєва - жінка-загадка. Усі головні версії убивства тема дня
31 жовтня, 2017, 17:30
Аміна Окуєва
Зухвале убивство під Києвом. Хто така Аміна Окуєва
30 жовтня, 2017, 22:44

Події в Україні

Окупанти крадуть у себе ж теплові зори та відправляють додому (аудіо)
Окупанти крадуть у себе ж теплові зори та відправляють додому (аудіо)
Британська розвідка пояснила, як змінилася роль «Вагнера» під час війни в Україні
Британська розвідка пояснила, як змінилася роль «Вагнера» під час війни в Україні
У частині Рівного зникло електропостачання: названа причина
У частині Рівного зникло електропостачання: названа причина
Мріяла про вільну Україну та Ічкерію: минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої
Мріяла про вільну Україну та Ічкерію: минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої
Російські військові масово розривають контракти – не витримують натиску ЗСУ (аудіо)
Російські військові масово розривають контракти – не витримують натиску ЗСУ (аудіо)
Рятувальники продовжують розбирати завали і знаходити тіла у Святогірській лаврі
Рятувальники продовжують розбирати завали і знаходити тіла у Святогірській лаврі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
27K
Розвідка повідомила, де перебувають найбоєздатніші підрозділи армії РФ
23K
Розвідка оцінила можливість перевороту в РФ
15K
Безпрецедентна подія. ЗСУ знищили одразу цілу артилерійську батарею окупантів
15K
Вибухи в Севастополі: з’явилося відео російських кораблів, які горять
12K
Гречка у магазинах Києва здивувала ціною (фото)

Новини

Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Сьогодні, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Вчора, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
28 жовтня, 06:37

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту