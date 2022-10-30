Мріяла про вільну Україну та Ічкерію: минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої

У Києві на Окуєву було здійснено два замахи

Минає п’ять років із дня вбивства Аміни Окуєвої. Відомої української громадської активістки, лікарки та військовослужбовці не стало 30 жовтня 2017 року – на залізничному переїзді біля селища Глеваха під Києвом, диверсанти з автомата розстріляли авто, у якому їхала вона та її чоловік Адам Осмаєв.

Аміна Окуєва (Наталя Никифорова) народилася 1983 року в Одесі, пізніше жила в Москві і Грозному, у 2003 повернулася в Україну. Закінчила Одеський медичний університет за спеціальністю «хірургія».

Зі своїм чоловіком Адамом Осмаєвим, який переховувався в Україні від переслідувань з боку російських спецслужб та кадировців, активно обстоювала ідею визволення Ічкерії від окупації та відновлення державної незалежності цієї країни. Брала участь в житті чеченської діаспори.

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Під час Революції Гідності Окуєва вступила до «Самоборони», де була лікарем 8-ї Афганської сотні. Від самого початку російської агресії Аміна перебувала в зоні АТО разом зі своїм чоловіком. Вона захищала східні кордони України, служила у батальйоні «Київ-2» та долучилася до створення чеченського добробату імені Джохара Дудаєва. Жінка брала участь в обороні Дебальцевого, виконуючи бойові завдання поблизу Чорнухиного на Луганщині. В останні місяці військової служби була снайперкою. На Донбасі Окуєва провела майже 3 роки. Однак, наприкінці 2016 звільнилася та приїхала у Київ.

Цікаво, що Аміна Окуєва сповідувала мусульманство і завжди носила хіджаб: і на фронті, і в повсякденному житті.

У Києві на Окуєву було здійснено два замахи: перший 1 червня 2017 року. Тоді нападник назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Осмаєва, після чого Окуєва вистрілила у відповідь. Після замаху Окуєвій та Осмаєву надали державну охорону, однак згодом вони від неї відмовились. Другий замах, 30 жовтня 2017 року, для Аміни Окуєвої виявився фатальним.

Нагадаємо, чоловік убитої учасниці АТО Аміни Окуєвої Адам Осмаєв отримав громадянство України.

12 січня 2020 року прокуратура Київської області заявила про затримання підозрюваних у вбивстві Окуєвої. Також повідомлялося, що на рахунку злочинців ще два замовних вбивства.

Узимку 2021 року прокуратура Київської області направила до суду звинувачувальний акт в кримінальному провадженні проти організатора і шести учасників злочинної організації, що займалися здійсненням замовних вбивств. Зокрема, мова йде і про вбивство пресофіцерки добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

Раніше стало відомо, що підозрюваний у вбивстві Аміни Окуєвої Ігор Редькін був звільнений під домашній арешт, оскільки термін його перебування під вартою перевищив гранично допустимий.