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Лідер Ічкерії Закаєв закликає Україну визнати незалежність ще однієї республіки, окупованої РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Лідер Ічкерії Закаєв закликає Україну визнати незалежність ще однієї республіки, окупованої РФ
Закаєв: «Сьогодні Україна – лідер вільного світу і в України дуже велике майбутнє»
фото: Станіслав Грузєв, glavcom.ua

«Ми, Ічкерія, запропонуємо нову форму конфедерації народів Північного Кавказу»

Слідом за незалежністю Чечні Україні треба визнати також незалежність Дагестану. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв.

«Ми, Ічкерія, запропонуємо нову форму конфедерації народів Північного Кавказу. Це все буде проходити під міжнародним протекторатом. Ми публічно заявимо, що ніякої війни на Кавказі не буде», – сказав Закаєв.

При цьому роль України у процесах на Кавказі буде головною, вважає політик.

«Сьогодні Україна – лідер вільного світу і в України дуже велике майбутнє. А сьогодні потрібно перемогти Росію на полі бою. Інших інструментів немає. Розмовляти з Путіним не можна, перемир'я укладати не можна. Єдине питання, яке має стояти на порядку денному відносин з Росією – виведення її військ з території України, заява про готовність виплатити репарації, готовність злочинців понести відповідальність за злочини. Тільки про це з Росією можна говорити. Будь-який інший варіант буде програшним», – пояснив лідер Ічкерії.

Нагадаємо, раніше уряд невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія на чолі з Ахмедом Закаєвим звернувся до президента України Володимира Зеленського з закликом щодо визнання її незалежності. Закаєв під час перебування в Україні надав Зеленському та уряду України пакет документів, що доводить незалежність Чеченської Республіки, факт її окупації, і записали звернення, надали супроводжуючі документи про необхідність визнання Україною незалежності Чеченської Республіки Ічкерія. 

18 жовтня Верховна Рада ухвалила постанову щодо визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу.

Читайте також: Ахмед Закаєв: Перемогою України буде ліквідація нинішньої Росії
Теги: міністр незалежність документи Україна репарації

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