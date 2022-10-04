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Рада платила зарплати депутатам-зрадникам Ковальову і Козаку після втечі – ЗМІ

Надія Клочко
glavcom.ua
Рада платила зарплати депутатам-зрадникам Ковальову і Козаку після втечі – ЗМІ
Нардепи Ковальов та Козак раніше отримали підозри у державній зраді
фото з відкритих джерел

Журналісти заявляють, що Верховна Рада намагається приховати факт нарахування виплат депутатам-зрадникам

Народні депутати Олексій Ковальов та Тарас Козак, яких підозрюють у державній зраді, могли продовжувати отримувати виплати від Верховної Ради, навіть після своєї втечі з України. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За допомогою державного порталу «Єдата» журналісти дізналися, що з лютого Ковальову виплатили понад 200 тис. грн: 170 тис. грн зарплати і коштів на виконання депутатських повноважень, 30 тис. грн як компенсації за проїзд територією України і ще майже 20 тис. грн. компенсації за оренду житла.

Козак також отримував виплати після початку повномасштабного вторгнення – нардепу-втікачу заплатили понад 40 тис. грн заробітної платні.

У відповідь на запит журналісти отримали від апарату Верховної Ради дві кардинально різні відповіді. Так, в першій відповіді йшлося про те, що колишній слуга народу Ковальов отримував зарплатню, виплати за виконання депутатських повноважень, компенсації за проїзд та лікування до травня. Тоді як другій відповіді вже йшлося про те, що останні нарахування і виплати Ковальову здійснювалися в лютому.

При цьому, в обох відповідях йшлося про те, що нардеп від нині забороненої ОПЗЖ Тарас Козак з лютого не отримував взагалі ніяких виплат. Телефоном у апараті парламенту журналістам пояснили, що просто усунули неточності, і достовірною є інформація з другої відповіді.

«Є підозра, що в парламенті намагалися приховати інформацію про те, що ці нардепи отримували гроші після початку повномасштабного вторгнення росіян», – припускають автори розслідування.

Нагадаємо, 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області. 

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Нардеп від забороненої в Україні ОПЗЖ Тарас Козак перебуває у розшуку українських правоохоронних органів ще з 2021 року. 

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Теги: Верховна Рада Тарас Козак Олексій Ковальов

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