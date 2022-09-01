Смерть Ковальова – потужний сигнал. Експерти пояснили, що насправді відбулось на Херсонщині цього тижня

«Смерть колаборантів стала буденністю і вчергове підтвердила їх статус розхідного матеріалу»



Смерть колишнього депутата Верховної Ради України Олексія Ковальова, який пішов служити до окупаційної адміністрації Херсонської області, є потужним сигналом для інших колаборантів. У тому, що Кремль не уберіг Ковальова виявилось справжнє ставлення Москви до колаборантів. Про це йдеться у матеріалі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки для «Главкома».

Експерти Центру зазначають, що для Росії, яка має величезні проблеми з пошуком по-справжньому впливових колаборантів на захоплених землях і змушена завозити чиновників з РФ, Ковальов мав стати цінним набутком. Адже він був цілим народним депутатом – єдиним з українського парламенту, хто відкрито перейшов на бік Росії після 24 лютого.

«Але саме в тому, що Ковальова не зберегли (мабуть, не особливо намагалися) – виявилось справжнє ставлення Кремля до колаборантів. І не важливо, що стало причиною його смерті, робота українських спецслужб (вони цю тему не коментують), розбірки з тими самими мародерами чи з місцевими кримінальними угрупованнями через переділ ринку сільгосппродукції регіону, або ж якась сімейно-побутова історія», – зазначається у публікації.

На думку експертів Центру, після смерті Ковальова, багато хто задумається, перш ніж почати співпрацю з окупантами.

«Смерть Ковальова – потужний сигнал для тих, хто, можливо, подумує про входження до органів окупаційної адміністрації. Адже те, що зберегти своє життя не вдалося черговому члену колабораційної верхівки Херсонської області, означає тільки одне: Росія може скільки завгодно заявляти, що вона «тут всерйоз і назавжди», але реальність інша. І передусім на полі бою», – зазначається у матеріалі.

У матеріалі також зазначається, що до 24 лютого 2022 року нардеп Ковальов нічим не виділявся, крім купівлі одного з українських телеканалів середньої руки за гроші, нібито подаровані йому батьками ,а вже під час війни, на початку квітня Ковальов несподівано приїхав на свою малу батьківщину, окуповану на той час Херсонщину, з «патріотичним» мотивом: «не хочу кидати мешканців свого округу у важку годину», а заодно і з більш меркантильним мотивом: «захистити сімейний бізнес від мародерів».

Як відомо, 29 серпня Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив повідомлення про загибель під Херсоном Олексія Ковальова – колишнього депутата Верховної Ради України, який пішов служити до окупаційної адміністрації Херсонської області заступником її голови та куратора сільського господарства. Експерти центру зауважують, що у росЗМІ обійшлися навіть без протокольного співчуття загиблому і його рідним.

«Смерть колаборантів стала буденністю і вчергове підтвердила їх статус розхідного матеріалу», – наголошують експерти.

Нагадаємо, 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.