Вибори мера Кривого Розу: кандидат від «Слуги народу» відреагував на поразку

Дмитро Шевчик натякнув на те, що цей програш не є кінцем роботи його команди

Шевчик не уточнив, чи збирається він оскаржувати результати виборів у Кривому Розі

Кандидат на посаду мера Кривого Рогу від «Слуги народу» Дмитро Шевчик відреагував на свою поразку.

На своїй сторінці у Facebook Шевчик подякував усім, хто підтримав його на виборах міського голови.

«Сердечно дякую всім, хто прийшов учора на виборчі дільниці і віддав свій голос за розвиток і процвітання нашого улюбленого міста. З повагою ставлюся до думки кожного. Дякую всім, хто повірив в наші ідеї і наше бачення майбутнього Кривого Рогу», – написав він.

При цьому Шевчик не уточнив, чи збирається він оскаржувати результати виборів у Кривому Розі.

Він також натякнув на те, що цей програш не є кінцем роботи його команди.

«Упевнений, ми з вами не в кінці, а на початку великого шляху. Дякую вам за віру і підтримку!», – підсумував Шевчик.

Як відомо, у другому турі виборів мера Кривого Рогу перемогу здобув кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Костянтин Павлов. За нього проголосували 56,97% виборців. Відрив Павлова від «слуги» Шевчика склав 28 тисяч голосів.

Нагадаємо, поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера.

Дані екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорили про перемогу обох кандидатів. Згідно одного з них, переміг Костянтин Павлов, в іншому – Дмитро Шевчик.

Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.