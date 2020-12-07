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    Політика

    Вибори мера Кривого Розу: кандидат від «Слуги народу» відреагував на поразку

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    <p>Дмитро Шевчик натякнув на те, що цей програш не є кінцем роботи його команди</p> - Вибори мера Кривого Розу: кандидат від «Слуги народу» відреагував на поразку

    Дмитро Шевчик натякнув на те, що цей програш не є кінцем роботи його команди

    Шевчик не уточнив, чи збирається він оскаржувати результати виборів у Кривому Розі

    Кандидат на посаду мера Кривого Рогу від «Слуги народу» Дмитро Шевчик відреагував на свою поразку.

    На своїй сторінці у Facebook Шевчик подякував усім, хто підтримав його на виборах міського голови.

    «Сердечно дякую всім, хто прийшов учора на виборчі дільниці і віддав свій голос за розвиток і процвітання нашого улюбленого міста. З повагою ставлюся до думки кожного. Дякую всім, хто повірив в наші ідеї і наше бачення майбутнього Кривого Рогу», – написав він.

    При цьому Шевчик не уточнив, чи збирається він оскаржувати результати виборів у Кривому Розі.

    Він також натякнув на те, що цей програш не є кінцем роботи його команди.

    «Упевнений, ми з вами не в кінці, а на початку великого шляху. Дякую вам за віру і підтримку!», – підсумував Шевчик.

    Як відомо, у другому турі виборів мера Кривого Рогу перемогу здобув кандидат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Костянтин Павлов. За нього проголосували 56,97% виборців. Відрив Павлова від «слуги» Шевчика склав 28 тисяч голосів.

    Нагадаємо, поліція в Кривому Розі відкрила дві кримінальні справи за фактом порушень під час виборів мера.

    Дані екзит-полів на виборах мера Кривого Рогу говорили про перемогу обох кандидатів. Згідно одного з них, переміг Костянтин Павлов, в іншому – Дмитро Шевчик.

    Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.

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      Теги: вибори Кривий Ріг політика Дніпропетровщина партія Слуга народу
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