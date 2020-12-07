Голові комісії на Київщині світить строк за фальсифікацію результатів виборів

Голова ДВК підписала протокол про підрахунок голосів до остаточного його заповнення

Поліція Київщини повідомила про підозру голові дільничної виборчої комісії

У селі Киданівка Богуславського району Київщини голова дільничної виборчої комісії умисно підписала незаповнений протокол результатів підрахунку голосів виборців за кандидатів у депутати до районної ради та скріпила його печаткою. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Порушення виявив місцевий житель та повідомив про це до поліції. Аби не допустити фальсифікації результатів волевиявлення громадян, поліція вилучила цей примірник. Його було направлено на проведення відповідних експертиз.

За висновками експертів, підпис дійсно належить 47-річний жінці, яка виконувала повноваження голови виборчої комісії.

Наразі слідчі Богуславського відділення поліції зібрали достатньо доказів та за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили голові виборчої комісії про підозру за ч. 1 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.