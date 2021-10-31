Вибори на Черкащині: виявлені «смотрящі» за голосуванням зі списками виборців (фото)

Поліція допитує жінку, яка вела нагляд за процесом голосування

У місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували. У списку зазначені прізвища, імена та по батькові виборців, їхні телефони, повідомляє рух «Чесно».

У списку, який вдалося отримати представникам руху, простежується системне написання часу голосування виборців та відмітки «захворів».

«Ми зафіксували людей, які стояли біля школи зі списками. І контролювали виборців, які заходили і виходили, хто проголосував за Войцехівського (кандидат від «Слуги народу» - ред.) Зараз жінка дає показання. Розказує, що в кінці повинна бути оплата, вона контролює людей. Коштів у неї не було. Я викликала (поліцію – прим. ред.)», – прокоментувала очевидиця Оксана Гіщин, яка надала редакції фотографії з місця події.

У сусідньому населеному пункті Деньга громадяни відзняли на відео депутатку селищної ради і колишню голову громади Ларису Головань. Вона сиділа на лавці і приховувала списки, які дуже схожі за своїм оформленням на ті, що виявили у Золотоноші. Мають таке ж форматування і згори сіру смужку.

Також на Черкащині на виборчій дільниці №710193 (село Домантове) було порушено таємницю голосування – виборчиня проголосувала за межами кабінки. На зауваження спостерігача вона не реагувала.

Раніше членкині дільничної виборчої комісії Анастасії Горобець видали посвідчення із «шапкою» «Проміжні вибори народного депутата України 28 березня 2021 року». Трапилося це у 197-у окрузі, що на Черкащині.

Як відомо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирають нового міського голову.