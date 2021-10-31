Вибори на Черкащині: які порушення фіксують спостерігачі

Люди голосують без паспортів та за межами кабінок

Спостерігачі Громадянської мережі «Опора» фіксують порушення виборчого законодавства на окрузі №197, що у Черкаській області. Тут відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради України. Про це ідеться на сайті організації.

Так, на виборчій дільниці №710896 у місті Каневі (вул. Енергетиків 18, гуртожиток, актовий зал) виборчиня проголосувала за закордонним паспортом.

На ВД №710196 (село Зорівка, Золотоніський р-н, Черкаська обл., 19740 (будинок культури, актова зала) члени ДВК видали бюлетень дідусю за відсутності належних документів. Спостерігачі «Опори» повідомили про інцидент голову ДВК та чергового поліцейського.

Трапляються також процедурні порушення – не скрізь наявна необхідна кількість скриньок, а виборчі бюлетені видає одна особа. Також на одній із дільниць виборчиня прголосувала за межами кабіни для голосування.

У селі Лозівок на виборчій дільниці №710697 (середня дільниця) є тільки 2 скрині для голосування замість необхідних 4. На цій же виборчій дільниці порушена процедура видачі бюлетенів. Замість двох осіб виборчі бюлетені видає один член дільничної виборчої комісії. Представники комісії говорить, що 12 осіб не вистачає для організації видачі бюлетенів двома людьми.

На виборчі дільниці №710218 (село Піщане) спостерігачі «Опори» зафіксували, що у скриньці під номером 4 на контрольному листі не поставили печатку. Цю дію дільнична виборча комісія мала зробити на ранковому засіданні. На пломбах, яким опечатана скриня, відповідна печатка є. Наразі, як повідомляють спостерігачі «Опори», скринька не використовується.

На виборчій дільниці №710193 (село Домантове) було порушено таємницю голосування – виборчиня проголосувала за межами кабінки. На зауваження спостерігача вона не реагувала.

Раніше членкині дільничної виборчої комісії Анастасії Горобець видали посвідчення із «шапкою» «Проміжні вибори народного депутата України 28 березня 2021 року». Трапилося це у 197-у окрузі, що на Черкащині.

Як відомо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирають нового міського голову.

У довиборах на 197-му окрузі братимуть участь журналіст та колишній бранець Кремля Роман Сущенко («Європейська Солідарність»), мер Золотоноші Віталій Войцехівський (партія «Слуга народу»), Андрій Іллєнко («Свобода»), громадський діяч Богдан Панкевич (Українська Галицька партія), Антон Подчапко («Влада народу»), підприємець та співак Сергій Василюк («Народовладдя»), Наталія Степушенко («Нові обличчя») та інші. Загалом у Черкаській області визначатимуться між 25 претендентами.

Крім того, президент України Володимир Зеленський, який перебував із візитом у Золотоноші на Черкащині, заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським об’єкти «Великого будівництва» оглядає кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.

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