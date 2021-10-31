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    Прихована агітація та голосування без документів: як відбуваються вибори на Херсонщині

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    Прихована агітація у Бериславі Херсонської області&nbsp; - Прихована агітація та голосування без документів: як відбуваються вибори на Херсонщині
    Прихована агітація у Бериславі Херсонської області 
    Фото: chesno.org

    Спостерігачі фіксують на окремих дільницях порушення виборчого законодавства

    Спостерігачі Громадянської мережі «Опора» зафіксували порушення виборчого законодавства на окрузі №184, що на Херсонщині. Тут відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради України. Як ідеться на сайті організації, у селі Токареве Бериславського району двом виборцям дали можливість проголосувати без паспорта. Одному виборцю дозволили проголосувати за допомогою застосунку «Дія». Ще на двох дільницях виборцям не дали проголосувати без відповідного документа.

    Так, на дільниці №650140 двом пенсіонеркам видали виборчі бюлетені без підтверджувальних документів. Члени комісії заявили, що знають цих жінок особисто.

    Дві дільничні виборчі комісії на окрузі №184 вкинули до виборчих скринь контрольні листи без печаток. Втім, згодом вкинули листи з печатками. Одна дільниця вкинула контрольні листи без нумерації скриньок. Чотири дільниці не вели протоколу ранкового засідання.

    Так, на дільниці №650602 члени ДВК вкинули у переносну скриньку два контрольні листи без печатки. Після консультацій із окружною виборчою комісію ДВК отримала дозвіл вкинути додаткові контрольні листи з печатками. Листи кидали вже під час голосування.

    Фіксують порушення також спостерігачі руху «Чесно». Так, в місті Нова Каховка розміщені білборди з брендованою агітацією одного з кандидатів і написом «Українці переможуть!».

    Приховану агітацію помітили також у Бериславі Херсонської області (184 округ). На бордах, де раніше була агітація кандидатів Сергія Козиря і Геннадія Лагути, з'явились брендовані написи «Зміни підтримай».

    Явка станом на 12:00 – Херсонщина (округ 184) — близько 11,94% (проголосували 19 015 виборців). Цю інформацію Руху «Чесно» надали в ОВК.

    Як відомо, у неділю, 31 жовтня, у двох мажоритарних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбуваються позачергові вибори до Верховної Ради, у Харкові обирають нового міського голову.

    Як кандидати у довиборах у 184-му окрузі братимуть участь фермер Ігор Єсипенко («Європейська Солідарність»), ексголова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир (партія «Слуга народу»), колишній військовий Максим Негров («Європейська партія України»), політтехнолог Катерина Одарченко («Національна платформа»), юрист Ігор Токовенко («Народовладдя») та інші. Ще один кандидат – Геннадій Лагута (політична партія «Нам тут жити») – зняв свою кандидатуру, 27 жовтня його було призначено головою Херсонської ОДА.

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    Теги: Європейська солідарність вибори Херсонщина українці партія Слуга народу фермер Європейська партія час
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    Прихована агітація та голосування без документів: як відбуваються вибори на Херсонщині