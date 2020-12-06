  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп заявив, що демократи приведуть США до комунізму

    • Розсилка
    Дональд Трамп вважає, що демократи приведуть США до комунізму - Трамп заявив, що демократи приведуть США до комунізму
    Дональд Трамп вважає, що демократи приведуть США до комунізму
    Фото: Reuters

    Трамп запевняє, що демократи хочуть перейти на комуністичну форму правління

    Чинний президент США Дональд Трамп раптово заявив, що демократи, якщо виграють вибори в Сенат, приведуть країну до комунізму.

    Про це він заявив під час виступу перед прихильниками в Джорджії.

    «Виборці визначать, чи будуть наші діти жити при соціалізмі або у вільній країні», – заявив Трамп.

    «Ці люди (демократи – ред.) хочуть перейти на комуністичну форму правління», – зробив висновки Трамп.

    Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до губернатора Джорджії Брайану Кемпу і попросив його допомогти переглянути підсумки президентських виборів в штаті. 

    Як повідомлялося, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

    Читайте також:
    «Кульгава качка» Трамп почав передачу влади Байдену: що буде відбуватися далі?
    Теги: США вибори Дональд Трамп вибори у США президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies