Трамп заявив, що демократи приведуть США до комунізму

Дональд Трамп вважає, що демократи приведуть США до комунізму

Трамп запевняє, що демократи хочуть перейти на комуністичну форму правління

Чинний президент США Дональд Трамп раптово заявив, що демократи, якщо виграють вибори в Сенат, приведуть країну до комунізму.

Про це він заявив під час виступу перед прихильниками в Джорджії.

«Виборці визначать, чи будуть наші діти жити при соціалізмі або у вільній країні», – заявив Трамп.

«Ці люди (демократи – ред.) хочуть перейти на комуністичну форму правління», – зробив висновки Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до губернатора Джорджії Брайану Кемпу і попросив його допомогти переглянути підсумки президентських виборів в штаті.

Як повідомлялося, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації новообраного президента Джо Байдена.