Трамп заявив, що демократи приведуть США до комунізму
Трамп запевняє, що демократи хочуть перейти на комуністичну форму правління
Чинний президент США Дональд Трамп раптово заявив, що демократи, якщо виграють вибори в Сенат, приведуть країну до комунізму.
Про це він заявив під час виступу перед прихильниками в Джорджії.
«Виборці визначать, чи будуть наші діти жити при соціалізмі або у вільній країні», – заявив Трамп.
«Ці люди (демократи – ред.) хочуть перейти на комуністичну форму правління», – зробив висновки Трамп.
Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до губернатора Джорджії Брайану Кемпу і попросив його допомогти переглянути підсумки президентських виборів в штаті.
Як повідомлялося, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації новообраного президента Джо Байдена.