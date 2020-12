Журнал Time вважає 2020 рік найгіршим в американській історії

Американський журнал Time розмістив на обкладинці перекреслені цифри 2020, назвавши цей рік найгіршим в усій історії США. Серед основних проблем журнал вважає провальну боротьбу з коронавірусом, самоізоляцію, маніпуляції на виборах, смерті знаменитостей та прояви расизму.

