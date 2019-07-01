Вибори в Раду: місце голосування вже змінили майже 27 тисяч українців



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Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня

Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня

В Україні 26 тисяч 778 українців змінили станом на 30 червня місце голосування на позачергових виборах народних депутатів.

Про це повідомляється на сайті Державного реєстру виборців.

Зокрема, тимчасово змінили місце голосування 433 жителі Автономної Республіки Крим і 109 жителів Севастополя. Крім того, пройшли таку процедуру 6858 жителів Донецької області та 3743 - Луганської.

До слова, раніше ЦВК зареєструвала майже три сотні іноземних спостерігачів.

Нагадаємо, ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня.

Також ЦВК затвердила порядок партій в бюлетені.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.