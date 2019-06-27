Вибори у Раду: ЦВК зареєструвала 281 міжнародного спостерігача



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Сьогодні Комісія зареєструвала 29 офіційних спостерігачів від Благодійного фонду «Міжнародна комісія з прав людини» на позачергових виборах

Центральна виборча комісія станом на 27 червня зареєструвала 281 офіційного спостерігача на позачергових виборах народних депутатів України, призначених на 21 липня. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Так, сьогодні, розглянувши відповідне звернення, Комісія зареєструвала 29 офіційних спостерігачів від Благодійного фонду «Міжнародна комісія з прав людини» на позачергових виборах.

«Таким чином, станом на 27 червня Комісією зареєстровано 281 офіційного спостерігача на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме: від 1 іноземної держави – 5 офіційних спостерігачів, від 8 міжнародних організацій – 276 офіційних спостерігачів», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Комісія зареєструвала 6 офіційних спостерігачів від громадської організації «Центр контролю передвиборчих програм» у закордонному виборчому окрузі на позачергових виборах.

Раніше ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня.

Також ЦВК затвердила порядок партій в бюлетені.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала загалом 5 тисяч 845 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборів, із яких 3 тисячі 171 кандидати у мажоритарних округах та 2 тисячі 674 кандидатів, включених до виборчих списків 21 партії.

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня.

Згідно з Календарним планом підготовки і проведення позачергових парламентських виборів, ЦВК 25 червня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати.