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    Політика

    Віцепрем'єр назвав односторонній вихід України з Мінських угод «самогубством»

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    Віцепрем'єр-міністр &ndash; міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков&nbsp; - Віцепрем'єр назвав односторонній вихід України з Мінських угод «самогубством»
    Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков 

    В уряді все ж визнають, що виконати Мінські угоди на 100% неможливо

    Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що односторонній вихід України з Мінських угод є «самогубством».

    Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Виконати Мінські угоди на 100% неможливо», – заявив Резніков.

    На питання, чому президент України Володимир Зеленський публічно не заявить про відмову від Мінських угод, Резніков відповів: «Тому що відмовлятися від «Мінська» в односторонньому порядку – самогубство. Цього робити не можна».

    Він також розповів, чому Мінські угоди не можуть бути виконані в повному обсязі.

    «Його («Мінськ», – ред.) неможливо виконати хоча б тому, що спочатку повинен бути взятий під контроль кордон, а потім проведення місцевих виборів, а у «Мінську» написано навпаки. Мова йде про можливості та необхідність модернізації», – заявив віцепрем'єр.

    Раніше Резніков анонсував, що Україна відкриє до 10 листопада два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду у районі населених пунктів Щастя й Золоте, а також веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямах.

    Також він повідомив, що Україна втратила щонайменше $120 млрд через війну на Донбасі.

    Донбас Мінські угоди політика Україна Олексій Резніков
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