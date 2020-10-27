Віцепрем'єр назвав односторонній вихід України з Мінських угод «самогубством»



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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков

В уряді все ж визнають, що виконати Мінські угоди на 100% неможливо

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що односторонній вихід України з Мінських угод є «самогубством».

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Виконати Мінські угоди на 100% неможливо», – заявив Резніков.

На питання, чому президент України Володимир Зеленський публічно не заявить про відмову від Мінських угод, Резніков відповів: «Тому що відмовлятися від «Мінська» в односторонньому порядку – самогубство. Цього робити не можна».

Він також розповів, чому Мінські угоди не можуть бути виконані в повному обсязі.

«Його («Мінськ», – ред.) неможливо виконати хоча б тому, що спочатку повинен бути взятий під контроль кордон, а потім проведення місцевих виборів, а у «Мінську» написано навпаки. Мова йде про можливості та необхідність модернізації», – заявив віцепрем'єр.

Раніше Резніков анонсував, що Україна відкриє до 10 листопада два контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду у районі населених пунктів Щастя й Золоте, а також веде підготовку до чергового розведення військ на чотирьох напрямах.

Також він повідомив, що Україна втратила щонайменше $120 млрд через війну на Донбасі.