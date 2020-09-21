Резніков намагався нагодувати росіян у Мінську шоколадом. Ті злякались



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Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков є першим заступником голови делегації України в ТКГ

Шоколад було куплено в магазині в Німеччині

Українська делегація у складі Тристоронньої контактної групи хотіла пригостити присутніх шоколадом, але представники Росії відмовилися. Про це в інтерв'ю телеканалу «Україна 24» розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков.

«Ми принесли шоколад, хотіли пригостити всіх присутніх, а з наших рук шоколад російська делегація брати відмовилася. Чомусь вони переживають. Але шоколад куплено в Німеччині у магазині», - сказав він.

Резніков також заявив, що на перемовинах представники української делегації застосовують певну тактику, яка «іноді напружує» російську сторону.

Нагадаємо, 16 вересня засідання Тристоронньої контактної групи тривало близько семи годин.

До слова, віцепрем’єр Резніков анонсував появу посади спікера української делегації у контактній групі.

11 вересня у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.