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    Думки вголос

    Мінський тупик Зеленського і Єрмака

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Розсилка
    Зеленському та Єрмаку треба зірвати &laquo;Мінськ&raquo; так, щоб зняти з себе персональну відповідальність - Мінський тупик Зеленського і Єрмака
    Зеленському та Єрмаку треба зірвати «Мінськ» так, щоб зняти з себе персональну відповідальність
    Фото Яна Доброносова

    Банкова застрягла у дилемі: як не втратити рейтинги і не виконати свої обіцянки

    Мовою оригіналу

    Как Зеленский-Ермак придумали «заморозить» Минский процесс.

    Но начнём с главного. Почему? Тут вопрос рейтингов. Социология показывает, что остатки электората Зеленского (да и большая часть страны) выступают против федерализации Украины. А на этом строится вся суть Минских соглашений. И Москва заставит довести их до конца, если начать реально соглашения выполнять.

    При этом Зеленскому-Ермаку надо так сорвать «Минск», чтобы снять с себя персональную ответственность. И «перевести стрелки» на Раду.

    Что было сделано? В постановление о проведении местных выборов был внесён совершенно ненужный пункт о том, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут только после обеспечения там безопасности и контроля за границей. Хотя в Минских соглашениях контроль за границей Украина получает только после выборов. Да и выборы пройдут там по отдельному закону. Причём явно не 25 октября.

    А дальше поднялся вой со стороны России и ЛДНР, что, пока не внесут изменение в постановление о выборах, Минские переговоры будут «заморожены». А у Зеленского рассказывают: мол, Рада не готова вносить такие изменения.

    И пока все внимание общества занято этим пустым постановлением Рады, вокруг которого весь движняк, у Зеленского отвлекают внимание от реальных претензий Москвы. А именно: Зеленский не выполняет изменения законодательства и не вносит изменения в Конституцию, как обещал на «нормандском саммите».

    И именно отказ Зеленского выполнять свои обязательства перед Путиным, а не ничего не решающее постановление Рады, и сорвало переговоры советников глав «Нормандский четверки» в Берлине.

    С другой стороны, Москве тоже выгодно, что Зеленский не выполняет свои обещания. Никто не собирается давать комику лавры «миротворца» на Донбассе. И чем больше Зеленский проваливается в вопросе мира, тем выше рейтинги пророссийских сил. Которые, получив власть, в итоге полностью реализуют «Минск». С федерализацией Украины. А на кусочками, как мог бы сделать Зеленский.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Нормандський формат Донбас Мінські угоди Володимир Зеленський Андрій Єрмак
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