Банкова застрягла у дилемі: як не втратити рейтинги і не виконати свої обіцянки

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Как Зеленский-Ермак придумали «заморозить» Минский процесс.

Но начнём с главного. Почему? Тут вопрос рейтингов. Социология показывает, что остатки электората Зеленского (да и большая часть страны) выступают против федерализации Украины. А на этом строится вся суть Минских соглашений. И Москва заставит довести их до конца, если начать реально соглашения выполнять.

При этом Зеленскому-Ермаку надо так сорвать «Минск», чтобы снять с себя персональную ответственность. И «перевести стрелки» на Раду.

Что было сделано? В постановление о проведении местных выборов был внесён совершенно ненужный пункт о том, что выборы на оккупированном Донбассе пройдут только после обеспечения там безопасности и контроля за границей. Хотя в Минских соглашениях контроль за границей Украина получает только после выборов. Да и выборы пройдут там по отдельному закону. Причём явно не 25 октября.

А дальше поднялся вой со стороны России и ЛДНР, что, пока не внесут изменение в постановление о выборах, Минские переговоры будут «заморожены». А у Зеленского рассказывают: мол, Рада не готова вносить такие изменения.

И пока все внимание общества занято этим пустым постановлением Рады, вокруг которого весь движняк, у Зеленского отвлекают внимание от реальных претензий Москвы. А именно: Зеленский не выполняет изменения законодательства и не вносит изменения в Конституцию, как обещал на «нормандском саммите».

И именно отказ Зеленского выполнять свои обязательства перед Путиным, а не ничего не решающее постановление Рады, и сорвало переговоры советников глав «Нормандский четверки» в Берлине.

С другой стороны, Москве тоже выгодно, что Зеленский не выполняет свои обещания. Никто не собирается давать комику лавры «миротворца» на Донбассе. И чем больше Зеленский проваливается в вопросе мира, тем выше рейтинги пророссийских сил. Которые, получив власть, в итоге полностью реализуют «Минск». С федерализацией Украины. А на кусочками, как мог бы сделать Зеленский.