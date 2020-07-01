Відставку голови НБУ Смолія розглянуть на фракції «Слуги народу», - нардеп



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Голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск

Відставку Смолія можуть не підтримати в Раді

Питання відставки Якова Смолія з посади глави Національного банку буде розглядатися на засіданні фракції «Слуги народу». Перед цим, заяву розглянуть на засіданні профільного парламентського комітету.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

Гетманцев не виключає, що Смолію доведеться обіймати посаду голови Нацбанку і надалі, якщо депутати не підтримають його відставку. Чи є голоси за відставку Смолія депутати монобільшості визначать на окремому засіданні фракції.

«Це можливо. Спочатку ми розглянемо заяву на нашому комітеті. А потім дійсно на фракції. В першу чергу потрібно поспілкуватись з головою НБУ. Він буде у Раді, буде доповідати. Після цього Рада повинна буде прийняти його заяву про відставку», - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні Яків Смолій, який очолює НБУ з березня 2018 року, повідомив, що написав та подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

Правління НБУ закликало президента, уряд та політиків «ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та законом України Про Національний банк України».