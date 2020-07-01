Голова Антимонопольного комітету подав у відставку, - екснардеп



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Голова АМКУ Юрій Терентьєв подав у відставку

Терентьєв пішов у відставку після розмови з президентом

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв пішов у відставку.

Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук з посиланням на джерело в Офісі президента.

Він зазначив, що Терентьєв пішов у відставку після особистої розмови з президентом Володимиром Зеленським який звинувати його у затягуванні стягування штрафа з компанії «Тедіс».

Окрім того Мосійчук назвав ймовірну причину відставки голови Нацбанку.

«Відставка голови Нацбанку Якова Смолія можливо пов’язана з протестами валютних позичальників, які збираються жити під Офісом президента і НБУ і на поступки яким Смолій йти не збирався», - написав колишній нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Яків Смолій, який очолює НБУ з березня 2018 року, повідомив, що написав та подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.