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    Політика

    Голова Антимонопольного комітету подав у відставку, - екснардеп

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    Голова АМКУ Юрій Терентьєв подав у відставку - Голова Антимонопольного комітету подав у відставку, - екснардеп
    Голова АМКУ Юрій Терентьєв подав у відставку

    Терентьєв пішов у відставку після розмови з президентом

    Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв пішов у відставку. 

    Про це повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук з посиланням на джерело в Офісі президента.

    Він зазначив, що Терентьєв пішов у відставку після особистої розмови з президентом Володимиром Зеленським який звинувати його у затягуванні стягування штрафа з компанії «Тедіс».

    Окрім того Мосійчук назвав ймовірну причину відставки голови Нацбанку.

    «Відставка голови Нацбанку Якова Смолія можливо пов’язана з протестами валютних позичальників, які збираються жити під Офісом президента і НБУ і на поступки яким Смолій йти не збирався», - написав колишній нардеп.

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    Нагадаємо, сьогодні Яків Смолій, який очолює НБУ з березня 2018 року, повідомив, що написав та подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

    Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

    депутат Ігор Мосійчук Антимонопольний комітет відставка Володимир Зеленський звільнення
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