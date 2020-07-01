Відставка Смолія: правління Нацбанку зробило заяву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Нацбанку Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск

Правління НБУ закликало президента дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України

Правління Національного банку продовжить працювати, незважаючи на відставку голови центробанку Якова Смолія.

Про це йдеться в заяві, яка опублікована на сайті регулятора.

«Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску. Правління вважає своїм обов’язком наразі продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності Національного банку», — йдеться в заяві.

Правління НБУ закликало президента, уряд та політиків «ефективно взаємодіяти з центральним банком та дати Національному банку змогу виконувати функції, покладені на центральний банк Конституцією України та законом України Про Національний банк України».

Нагадаємо, сьогодні Яків Смолій, який очолює НБУ з березня 2018 року, повідомив, що написав та подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням.

Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.