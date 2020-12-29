Відсторонення Тупицького: Конституційний суд збереться на спеціальне засідання

Олександра Тупицького відсторонили з посади судді Конституційного суду строком на два місяці

Рішення про звільнення судді КСУ ухвалюється виключно судом на спеціальному пленарному засіданні, зазначили в КСУ

Конституційний суд планує зібратися на спеціальне пленарне засідання. Засідання проведуть через указ президента Володимира Зеленського про відсторонення глави КСУ Олександра Тупицького.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Як наголосили в суді, президент може відстороняти з посад осіб, яких призначає, але відповідно до Конституції України, рішення про звільнення судді КСУ ухвалюється виключно судом на спеціальному пленарному засіданні.

«Жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання», – заявили в КСУ.

Як повідомлялося, 29 грудня президент Володимир Зеленський взяв участь у засіданні РНБОУ, що зібралася на засідання у зв'язку з подальшими діями щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького.

24 грудня голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликає Офіс генпрокурора для вручення підозри.

28 грудня Тупицький не прийшов до Офісу Венедіктової, прокуратура направила йому підозру поштою.

Цього ж дня, 28 грудня, стало відомо, що Офіс генпрокурора просить президента Володимира Зеленського відсторонити Тупицького після того, як він не з'явився за викликом.