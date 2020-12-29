Зеленський звільнив голову Черкаської ОДА: на посаді він пробув чотири місяці

Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Відповідний указ був підписаний 29 грудня.

Наголошується, що Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою. На посаді він пробув чотири місяці.

Ще одним указом глава держави призначив тимчасового виконуючого обов'язки голови Черкаської ОДА. Ним став Віктор Гусак.

Зазначимо, Віктор Гусак до призначення був заступником голови Черкаської ОДА. Довгий час працював на посадах в державних структурах фінансової сфери.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кабінет міністрів погодив призначення Сергійчука головою Черкаської ОДА.

Сергій Сергійчук до призначення працював в Службі безпеки України і на державній службі. Сергійчук обіцяв – зниження тарифів, запуск поїзда Черкаси – Київ, якісний інтернет в області, знесення незаконних об'єктів на березі Дніпра.