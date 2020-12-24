Голову Конституційного суду викликають для вручення підозри – документ

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан

Повістку про підозру Олександр Тупицький має отримати 24 грудня

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликає Офіс генпрокурора для вручення підозри. Повістка про виклик є в розпорядженні Liga.net.

Зазначається, що повістку мають вручити сьогодні, 24 грудня.

У пресслужбі КСУ поінформували, що поки нічого не знають про повістку для голови Конституційного суду.

Як повідомлялося 22 грудня, ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства.

Нагадаємо, раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.