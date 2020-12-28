Тупицький не прийшов до Офісу Венедіктової, прокуратура направила йому підозру поштою

Очільник Конституційного суду став фігурантом кримінальної справи

Голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому відправили підозру поштою. Сьогодні він не з'явився за нею до Офісу генерального прокурора.

Про це пише низка українських ЗМІ з посиланням на джерело в прокуратурі. Наразі відомо, що Тупицький не з'явився в Офісі генпрокурора, пославшись на сімейні обставини.

«Але підтверджуючих це документів не надав. Враховуючи це, підозру йому надіслано поштою, а не вручено особисто. Відповідно, з цього моменту він вважається підозрюваним», - зазначило джерело.

Разом з тим у прокуратурі заявили, що не будуть просити суд обрати запобіжний захід голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому.

«Наразі у зв’язку з тим, що [Тупицькому] інкримінують вчинення нетяжких злочинів, запобіжний захід обирати не планують», — цитує ЗМІ заяву речниці Офісу генпрокурора Марини Хоменко.

Отже голова КСУ Тупицький підозрюється:

у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, щоб він відмовився від надання свідчень або дав неправдиві свідчення, в корисливих інтересах і в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України;

в наданні неправдивих свідчень слідчому органу Генпрокуратури в кримінальному провадженні щодо заволодіння активами ВАТ Зуєвський енергомеханічний завод.

В Офісі генпрокурора заявили, що повідомлення про підозру відправлено поштою. З моменту відправлення підозри Тупицький вважається підозрюваним у підкупі свідка, а також в завідомо неправдивих свідченнях свідка (ст. 386 і ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України). Максимальна санкція статей — до п’яти років позбавлення волі.

Також сьогодні стало відомо, що Офіс генпрокурора просить президента Володимира Зеленського відсторонити Тупицького після того, як він не з'явився за викликом.