Зеленський планує відсторонити з посади голову Конституційного суду ─ Лещенко

Конституційний суд вважає, що нема підстав для відсторонення Тупицького з посади голови

Президент взяв участь у засіданні РНБО, де обговорюються подальші дії щодо Олександра Тупицького

Рада безпеки і оборони України 29 грудня зібралася на засідання у зв'язку з подальшими діями щодо глави Конституційного суду Олександра Тупицького. Про це повідомив екснардеп Сергій Лещенко у себе в Telegram-каналі.

«Очікується, що за підсумками РНБОУ президент Володимир Зеленський видасть указ про його відсторонення з посади строком на місяці згідно зі статтею 154 Кримінально-процесуального кодексу України», ─ написав Лещенко.

Як повідомлялося, Конституційний суд повідомив, що для відсторонення Тупицького немає законодавчих підстав.

Нагадаємо, 24 грудня голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликає Офіс генпрокурора для вручення підозри.

28 грудня Тупицький не прийшов до Офісу Венедіктової, прокуратура направила йому підозру поштою.

Цього ж дня, 28 грудня, стало відомо, що Офіс генпрокурора просить президента Володимира Зеленського відсторонити Тупицького після того, як він не з'явився за викликом.



