Олег Ляшко розповів, ким насправді є Арестович

Ляшко: «Хочете справді програти війну – слухайте таких як Арестович»

Заяви ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича про програш України у війні та необхідність проведення виборів під час війни – це все повністю кремлівські наративи. Про це заявив військовий, екснардеп Олег Ляшко.

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«Арестович – небезпечна ФСБшна консерва! Його заяви про наш програш у війні, про тотальну корумпованість України, про необхідність проведення виборів під час війни – все це повністю кремлівські наративи», – йдеться в повідомленні.

Ляшко наголосив, що інформаційна гігієна – одна з важливих складових нашої перемоги.

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«Хочете справді програти війну – слухайте таких як Арестович! Звертаюся окремо до українських журналістів: у погоні за рейтингами надаючи трибуну фсбшній агентурі, ви працюєте на нашого ворога», – додав він.

Нагадаємо, Арестович у програмі «Романенко. Беседы», яка вийшла 14 січня, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу.

На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки. Арестович додав, що нинішня влада надто «забюрократизувалася».

Після відставки Арестович ззаявляв, що держава, в якій «силовики отримують менше, ніж прибиральниці», майбутнього немає.

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Також ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович пояснив, що не варто називати росіян «свинособаками та генетичними рабами». За словами Арестовича, якби він мав змогу керувати війну, то «провів би її зовсім по-іншому».

Нещодавно Арестович заявив, що йде в президенти та розкритикував Зеленського.