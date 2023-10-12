Скандальні заяви Арестовича про жінок: правоохоронці почали розслідування

Справу скерували до Київської міської прокуратури

Правоохоронні органи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про заяву колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича після його скандального висловлювання про жінок. Про це повідомила народна депутатка від Голосу Інна Совсун.

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Тепер поліція проводитиме розслідування, каже депутатка. Окрім того, справу скерували до Київської міської прокуратури.

«Якщо справу доведуть до логічного завершення, це буде важливий для України прецедент, доказ, коли закон один для всіх, і безкарність – більше не норма», – написала депутатка.

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Національна поліція відповіла на запит, заявивши, що інформацію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення частини 2 статті 300 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає ввезення, виготовлення або розповсюдження матеріалів, які просувають культ насильства і жорстокості, расову, національну або релігійну нетерпимість та дискримінацію. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі або штраф.

Як повідомлялося, народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості.

Нагадаємо, журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію.

Під час семінарів, які ексрадник Офісу президента веде російською мовою, Арестович каже, що якщо жінка має свою позицію і суперечить чоловікові, то у ній «живе відьма», вона «служить сатані та каструє чоловіка». А тому жінку треба «спалювати, аби зберегти у ній Богородицю». Жінок колишній радник Офісу президента називає «істотами» та радить їх «душити».

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Раніше ексрадник голови Офісу президента назвав представників ЛГБТ-спільноти «людьми з відхиленнями».