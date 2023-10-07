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Як Арестович критикує президента. Політолог вказав на смішний момент

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Як Арестович критикує президента. Політолог вказав на смішний момент
Арестович каже, що наше стратегічне планування на війні гірше за російське
фото: Офіційне інтернет-представництво президента

Арестович вважає, що стратегічне управління на Банковій погіршилося вісім місяців тому... І ось, шо це означає

В останньому інтерв’ю Арестович заявив, що українське стратегічне планування на війні гірше за російське. Зокрема він переконаний, що воно погіршилося за останні вісім місяців.

Смішний момент в цьому помітив політолог Петро Олещук. Вісім місяців тому сам Арестович звільнився з посади радника Офісу президента. І після цього «стратегічне планування» одразу стало дуже поганим.

«Цей нарцис, схоже, дійсно себе переконав, що він там щось десь «стратегічно планував». І був абсолютно незамінним стратегом. І тепер довкола цього вибудовує власні міркування. Це було б реально смішно, якби за межами України він не був топ-спікером з питань війни, і, мабуть, цим топ-спікером і залишиться», – каже політолог.

Нагадаємо, 17 січня Арестович написав заяву на звільнення з посади радника Офісу президента. На такий крок він пішов, бо вкотре зганьбився: у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним Арестович заявив, що російська ракета 14 січня влучила у житловий будинок у Дніпрі внаслідок збиття українськими силами ППО. 

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів були обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма. На його думку, допущена помилка не відповідає хвилі критики в його бік, а також додав, що жодних юридичних наслідків його заява не викликала. А винні в усьому – працівники «бот-мереж», які, на його думку, пов’язані з Віктором Медведчуком, Петром Порошенком та Росією.

Зрештою, Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника.

Теги: Офіс президента звільнення Олексій Арестович російська ракета

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