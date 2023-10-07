Як Арестович критикує президента. Політолог вказав на смішний момент

Арестович каже, що наше стратегічне планування на війні гірше за російське

Арестович вважає, що стратегічне управління на Банковій погіршилося вісім місяців тому... І ось, шо це означає

В останньому інтерв’ю Арестович заявив, що українське стратегічне планування на війні гірше за російське. Зокрема він переконаний, що воно погіршилося за останні вісім місяців.

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Смішний момент в цьому помітив політолог Петро Олещук. Вісім місяців тому сам Арестович звільнився з посади радника Офісу президента. І після цього «стратегічне планування» одразу стало дуже поганим.

«Цей нарцис, схоже, дійсно себе переконав, що він там щось десь «стратегічно планував». І був абсолютно незамінним стратегом. І тепер довкола цього вибудовує власні міркування. Це було б реально смішно, якби за межами України він не був топ-спікером з питань війни, і, мабуть, цим топ-спікером і залишиться», – каже політолог.

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Нагадаємо, 17 січня Арестович написав заяву на звільнення з посади радника Офісу президента. На такий крок він пішов, бо вкотре зганьбився: у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним Арестович заявив, що російська ракета 14 січня влучила у житловий будинок у Дніпрі внаслідок збиття українськими силами ППО.

Слова Арестовича негайно підхопили російські пропагандисти. Українців вразила заява радника: сотні користувачів були обурені словами Арестовича. А його слова довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

Олексій Арестович визнав, що зробив помилку, говорячи про те, що ракету, яка впала на багатоповерхівку в Дніпрі, нібито збили українські сили ППО і вибачився, проте не перед усіма. На його думку, допущена помилка не відповідає хвилі критики в його бік, а також додав, що жодних юридичних наслідків його заява не викликала. А винні в усьому – працівники «бот-мереж», які, на його думку, пов’язані з Віктором Медведчуком, Петром Порошенком та Росією.

Зрештою, Офіс президента звільнив Арестовича з посади радника.