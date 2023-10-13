Арестович заявив, що йде в президенти та завдав удар по Зеленському

Арестович заявив, що має політичні амбіції та вважає, що вибори в Україні потрібні через делегітимізацію

Арестович переконаний, що нинішній президент України Володимир Зеленський «нездатний правильно вести війну»

Ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься в парламент та на президентські вибори. Про це він розповів в інтерв'ю газеті Berliner Zeitung.

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Зокрема, Арестович заявив, що має політичні амбіції та вважає, що вибори в Україні потрібні через делегітимізацію.

Щобільше Арестович переконаний, що нинішній президент України Володимир Зеленський має багато помилок та «нездатний правильно вести війну».

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За словами ексрадника Банкової, ніхто не ризикує критикувати Зеленського через страх.

«Про це ніхто не говорить, бо це небезпечно. Знаєте, у нас в Україні є випадки, коли люди, які критикували владу, їдуть у Бахмут і там гинуть. Наразі не так просто конкурувати з президентом Зеленським», – заявив блогер.

Як зазначив Арестович, Україні «дуже потрібні вибори».

Нам дуже потрібні вибори. Люди повинні вирішити, чи дійсно їм потрібен цей хлопець, чи їм потрібен інший хлопець?

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«Нам дуже потрібні вибори. Люди повинні вирішити, чи дійсно їм потрібен цей хлопець, чи їм потрібен інший хлопець?» – додав ексрадник Банкової.

Раніше ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вчергове розкритикував дії української влади, коментуючи загострення у стосунках між Україною та Польщею.

Нагадаємо, Арестович у програмі «Романенко. Беседы», яка вийшла 14 січня, звинуватив президента Володимира Зеленського в порушенні обіцянок та розкритикував владу.

На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки. Арестович додав, що нинішня влада надто «забюрократизувалася».

Після відставки Арестович знову розкритикував владу, заявивши, що держава, в якій «силовики отримують менше, ніж прибиральниці», майбутнього немає.

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Нещодавно ексрадник Офісу президента та блогер Олексій Арестович пояснив, що не варто називати росіян «свинособаками та генетичними рабами». За словами Арестовича, якби він мав змогу керувати війну, то «провів би її зовсім по-іншому».