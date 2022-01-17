Арестович несподівано звинуватив Зеленського у порушенні обіцянок (відео)

Радник Єрмака звинуватив чинну владу у «забюрократизованості»

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович звинуватив президента Володимира Зеленського у порушенні передвиборчих обіцянок. Відповідну заяву блогер зробив у програмі «Романенко. Беседы».

На думку Арестовича, Зеленський, прийшовши до влади, порушив свої основні передвиборчі обіцянки, що стосуються економічної свободи та гуманітарної політики.



Блогер також нагадав, що Зеленський збудував свою передвиборчу кампанію на розмовах із людьми.



«На зверненні, воно не завжди було плавким, він запинався, але він дуже щиро говорив. Коли він востаннє виступав перед людьми? Не під запис, не зрежисовано. Я кажу: «Наша ж сила в тому, що президент розмовляє з усіма неопосередковано, у цьому його основна фішка – говорити, звертатися, роз'яснювати свою політику... Де це все?» – обурився Арестович.

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Також радник керівника Офісу президента звинуватив чинну владу в тому, що вона «забюрократизувалася».



«На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити – «забюрократитися». Ми мали бути веселими, «драйвовими» хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять стрибок для наступного стрибка. Де це все?», – висловив розчарування Олексій Арестович.

Раніше Олексій Арестович розповів, що для відкриття КПВВ на лінії зіткнення Росія вимагає, щоб Україна визнала вакцину «Супутник V».

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