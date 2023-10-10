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В Арестовича нове апмлуа – тепер він захисник Московської церкви

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Арестовича нове апмлуа – тепер він захисник Московської церкви
На думку Арестовича, рішення щодо УПЦ треба приймати шляхом проведення Ради Церков
фото з відкритих джерел

Висловлювання колишнього радника Банкової тепер активно ширять адепти РПЦ в Україні

Ексрадник Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що у США шоковані атакою української влади на УПЦ (МП). Відповідна заява прозвучала під час ефіру на його YouTube-каналі.

За словами Арестовича, «дуже серйозні люди, які визначають половину політики США та допомогу Україні», назвали гоніння на УПЦ (МП) неприйнятними.

«Як ви гадаєте, як вони зараз відреагують на рішення Верховної Ради, яке набрало голоси за заборону Московського патріархату? Вони всі до мозку релігійні люди. Вони в шоці. Вони кажуть: «Будь ласка, колаборантів багато – так заарештовуйте колаборантів, за конкретний кримінальний злочин. Хто атакує Церкву? Ви що, з глузду з'їхали?», – зазначив Арестович.

Він підкреслив, що не можна атакувати Церкву як інституцію, а також порадив українській владі та силовикам розкривати злочини, які могли вчинити окремі представники УПЦ (МП).

«Це й моя позиція, я завжди казав: скільки завгодно персоналій, якщо вони вчинили злочин – кримінальний, політичний, неважливо, зрада батьківщині, колабораціонізм – будь ласка. Не існує ієрархів, яких не можна було б заарештувати, якщо вони вчинили злочини. Будь ласка, якщо СБУ або поліції треба супроводжувати, шукайте реальних злочинців, ніхто ж не забороняє», – заявив ексрадник Офісу Президента.

Олексій Арестович переконаний, що правильним рішенням у питанні УПЦ (МП) було б проведення Ради Церков.

«Збираємо Раду Церков, починаємо довгу теологічну дискусію і за канонічним церковним правом розбираємося, що, як і куди – буде перейменовуватися, не буде, українська, не українська», – заявив він.

На слова Арестовича звернув увагу архієпископ Обухівський, вікарій Київської митрополії Московської церкви в Україні, намісник Іонинського монастиря Іона Черепанов.

В Арестовича нове апмлуа – тепер він захисник Московської церкви фото 1

Він відомий своєю зневагою до Православної Церкви України та проросійськими поглядами. Разом з предстоятелем РПЦ в Україні Онуфрієм та митрополитом Антонієм відмовився вставати на знак вшанування загиблих в АТО українських воїнів у Верховній Раді в 2015-му році.

Крім цього, за рік до повномасштабного вторгнення російський патріарх Кирило (Гундяєв) привітав Іону Черепанова з днем народження. Він побажав йому «міцності душевних і тілесних сил, бадьорості духу та невичерпної допомоги Вседержителя у подальшому служінні Матері-Церкві».

Ба більше, 23 жовтня 2014 року Іону Черепанова було внесено до складу комісії Міжсоборної присутності РПЦ. Це – дорадчий орган, який сприяє вищій церковній владі у підготовці рішень, що стосуються найважливіших питань внутрішнього життя та зовнішньої діяльності РПЦ.

Теги: США Українська православна церква Олексій Арестович

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