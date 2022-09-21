Військовий облік для жінок: Рада підтримала законопроєкт
Законопроєкт підтримали 267 народних депутатів
Верховна Рада сьогодні, 21 вересня, підтримала у першому читанні законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.
Законопроєкт підтримали 267 народних депутатів.
«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних», – йдеться у статті щодо обліку.
Додамо, що в перелік професій віднесли 14 спеціальностей та сім суміжних з ними професій. Зокрема, у ньому є медична справа, маркетинг, інженерія, харчові технології, журналістика.
При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, яка споріднену з медичною діяльністю, мають обов'язково братися на облік військовозобов’язаних.
Нардеп також зазначив, що закон буде готуватися до другого читання по скороченій процедурі.
Як раніше повідомлялося, Міноборони відтермінувало військовий облік для жінок.
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