Військовий облік для жінок: Рада підтримала законопроєкт

У перелік професій віднесли 14 спеціальностей та сім суміжних з ними професій

Законопроєкт підтримали 267 народних депутатів

Верховна Рада сьогодні, 21 вересня, підтримала у першому читанні законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 267 народних депутатів.

«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних», – йдеться у статті щодо обліку.

Додамо, що в перелік професій віднесли 14 спеціальностей та сім суміжних з ними професій. Зокрема, у ньому є медична справа, маркетинг, інженерія, харчові технології, журналістика.

При цьому жінки, які мають спеціальність та/або професію, яка споріднену з медичною діяльністю, мають обов'язково братися на облік військовозобов’язаних.

Нардеп також зазначив, що закон буде готуватися до другого читання по скороченій процедурі.

Як раніше повідомлялося, Міноборони відтермінувало військовий облік для жінок.